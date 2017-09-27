‘SÜPER’ OCAK

2016-2017 sezonu K-Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami, Kıbrıs Kupası sahibi Türk Ocağı ile Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan maçı Türk Ocağı 3-2 kazanarak Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Türk Ocağı tarihinde ilk kez…

Kıbrıs Kupası finalide Yalova’yı 1-0 mağlup eden Türk Ocağı, 10 yıl aradan sonra kupanın sahibi olmuştu. Süper Kupa’da Yenicami ile karşılaşan Girne ekibi, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 kazanarak tarihinde ilk kez Süper Kupa’yı kazanma başarısı gösterdi. Yenicami ise, 4’üncü kez oynadığı KTFF Süper Kupa finalini ilk key kaybetmiş oldu.

Ertaç Taşkıran ipten aldı

Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Türk Ocağı, golcü oyuncusu Ertaç Taşkıran sayesinde maçı yakaladı. İlk olarak kazanılan penaltı atışını gole çeviren golcü oyuncu, daha sonra 2 gol daha atarak takımına kupayı getirdi. Geçtiğimiz sezon Gol Krallığı’nı son haftada rakibini kaptıran Taşkıran, sezonun henüz başında yine adından söz ettireceğini kanıtladı.

Maça ilgi büyüktü

Alınan kararla yıllar sonra KTFF Süper Kupa final maçı yine Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynandı. Bu kez gece maçı oynanan final maçına Yenicami ve Türk Ocağı taraftarlarının yanında, Güzelyurt hakının da yoğun ilgisi oldu.

Bolkan: “Tarih yazdık…”

Türk Ocağı teknik patronu Mehmet Bolkan, karşılaşma sonrasında düşüncelerini aktardı. Deneyimli teknik adam, Türk Ocağı’nın tarihinde ilk kez bu kupayı kazandığına işaret ederek, tarih yazdıklarını belirtti. Türk Ocağı, karşılaşma sonrasında yeni sezon öncesinde kazanılan kupanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.