Süper Lig’de perde kapanıyor

Lig maratonunun son haftasında sıralama netlik kazanacak. Ozanköy’ün ardından Yeni Boğaziçi veya Yalova’dan biri lige direk veda edecek ikinci takım olacak. Play-out’ta yer alacak olan takımlar da son hafta karşılaşmaları ile belirlenecek

K-Pet Süper Lig’de 30 haftalık normal sezon bugün ve yarın oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak. Ligde bugün GAÜ Çetinkaya ile Doğan Türk Birliği haftanın açılış maçında Atatürk Stadı’nda karşılaşacak. Yarın oynanacak 7 karşılaşma ile Süper Lig’de sezon sona erecek.

K-Pet Süper Lig’de Yenicami’nin daha önce şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bugün lig ikinciliği için GAÜ Çetinkaya ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya gelecek. GAÜ Çetinkaya’nın galip gelmesi, sarı kırmızılıları lig ikincisi yapacak. Doğan Türk Birliği’ne ikincilik için rakibi karşısında mağlup olmaması yeterli olacak.

Direk veda edecek olan ikinci takım

Geçtiğimiz hafta Ozanköy’ün lige veda etmesinin ardından Süper Lig’den direk bir alt lige düşecek ikinci takım bu hafta belli olacak. Yeni Boğaziçi ve Yalova arasından bir ekip bu hafta lige veda edecek. Ligin 15’inci sırasında yer alan Yeni Boğaziçi, Baf Ülkü Yurdu deplasmanında galip gelmesi halinde 2 puan üzerinde bulunan Yalova’nın mağlup olmasını bekleyecek. Yalova’nın mağlup olması halinde Yeni Boğaziçi ligde kalacak. Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak olan Yalova rakibini yenerse Yalova’nın elde edeceği sonuca bakılmayacak ve Yeni Boğaziçi ligden düşen ikinci takım olacak. Yalova berabere kalır, Yeni Boğaziçi de galip gelirse iki ekibin puanları 26 olacak. İkili averajda rakibine üstünlüğü bulunan Yalova lige tutunacak, Yeni Boğaziçi ise bir alt lige düşen taraf olacak.

Play-out

K-Pet Süper Lig’de Play-out oynayacak olan takımlar da son haftanın ardından netlik kazanacak. Ligin 11, 12, 13 ve 14’üncü sırasında yer alacak olan takımların oynayacağı Play-out’ta ekipler elde ettikleri puanların yarısı ile tek devreli lig usülüne göre tarafsız sahada karşılaşacak. Müsabakalar sonunda son sırada yer alacak olan ekip, Süper Lig’e veda edecek son takım olacak. Y.Boğaziçi ve Yalova’dan bir ekibin yer alacağı Play-out’ta Gençlik Gücü ve Gençler Birliği’nin de Play-out oynaması kesinlik kazanmıştı. Play-out’ta yer alacak son ekip Mağusa Türk Gücü ve Türk Ocağı’ndan biri olacak. Bu iki takımın alacağı neticeler sonrasında üçlü averaj ve ikili averaj da Play-out’u şekillendirecek. Her iki takımın galip gelmesi, Lefke’nin mağlup olması sonrasında üçlü averajda Mağusa Türk Gücü Play-out oynayacak. Lefke’nin her iki takıma da ikili averajda üstünlüğü söz konusu. MTG’nin Türk Ocağı ile eşit puanda olması halinde Türk Ocağı rakibine ikili averajda üstün olduğu için Play-out oynamayacak. MTG ise Play-out mücadelesi verecek.