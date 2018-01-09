Süper Lig’de ilk yarının ardından…

K-Pet Süper Lig’de ilk devre geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Ligde gerilerden gelen Yenicami, 30 puanla ilk devreyi lider bitiren takım oldu. İkinci sırada Binatlı, üçüncü sırada GAÜ Çetinkaya yer alırken, dördüncü sırada Doğan Türk Birliği yer aldı.

GERİDEN GELDİ LİDER OLDU

Geçen sezon şampiyon olan kadrodan birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Yenicami, sezona istediği gibi başlayamadı. Ligin arifesinde Süper Kupa’da son kupa şampiyonu Türk Ocağı ile karşılaşan siyah beyazlılar kupayı kaybetmenin üzüntüsüyle lige başlamış, ilk 5 haftada sadece 8 puan toplayabilmişti. Yenicami, bu haftadan sonra toparlanmaya başlarken, şampiyonluk yolunda bire bir olan rakiplerine karşı oynadığı karşılaşmaları kaybetse de, 14’üncü haftada liderlik koltuğuna oturdu ve 15’inci haftada Türk Ocağı’nı mağlup ederek ilk devreyi lider bitirdi.

ÜST SIRALARDAKİ ÇEKİŞME

Süper Lig’de üst sıralarda yaşanan çekişme ise dikkat çekti. Lider Yenicami ile altıncı sırada yer alan Gençler Birliği arasında sadece altı puanlık bir fark bulunuyor. Ligde 15 haftalık ilk yarı boyunca altı takım liderlik koltuğuna oturdu. En fazla lider olan takım 4 kez GAÜ Çetinkaya olurken, Doğan Türk Birliği, Yenicami ve Binatlı üçer kez lider olma başarısı gösterdi. Gençler Birliği ve Küçük Kaymaklı birer kez ilk sırada haftayı tamamladı.

TOPLAMDA 391 GOL…

Süper Lig’in ilk devresinde en çok gol atan takım Yenicami (37 gol) olurken, en az gol atan takım Yeni Boğaziçi (10 gol) oldu. Ligde geçen 154 haftalık süre içerisinde takımlar toplamda 391 gol atmayı başardı.

GOL KRALLIĞI ZİRVESİNDE UĞUR VE JOHN İKİLİSİ

Süper Lig’de geçen 15 haftalık süre Gol Krallığı yarışı açısından da nefes kesti. Ligin ilk devresinde Küçük Kaymaklı oyuncusu Uğur Gök ile Yenicami oyuncusu John Ebuka rakip fileleri 18’er kez havalandırarak Gol Krallığı yarışında ilk devreyi zirvede bitiren isimler oldu.