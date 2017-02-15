Süper Lig gollü geçiyor

Eren ŞİŞİK

K-Pet Süper Lig’de haftalar ilerledikçe şampiyonluk yolunda Yenicami puan farkını açarken, alt sıralarda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Zaman zaman gollü haftalara sahne olan K-Pet Süper Lig’de, zaman zaman da gol yönünden kısır haftalar yaşanıyor. Süper Lig’de en çok golün atıldığı hafta 13.hafta olarak görülürken, en az golün atıldığı hafta ise bu haftanın 1 hafta sonrasında 14. hafta olması dikkat çekti.

Maç başına 2,9 gol ortalaması

Ligde 18 haftalık hafta diliminde fileler tam 427 kez havalandı. Bu alanda hafta başına ortalama 23,7 gol ortalaması yakalandı. Bu ortalama üzerinden yapılan istatistiklerde ise K-Pet Süper Lig’de maç başına 2,9 gol ortalaması yakalandığı görülüyor.

En gollü haftada 35, en golsüz haftada 15 gol

Süper Lig’de en çok gol atılan hafta olan 13.haftada maçlarda toplam 35 kez fileler sarsıldı. Bu alanda en çok gol atılan bir diğer hafta ise 11.hafta oldu. Bu haftada fileler 31 kez havalandı. En az gol atılan hafta olarak dikkat çeken 14.haftada ise fileler 15 kez havalandı. Kısır haftanın ardından en az gol atılan bir diğer hafta ise ligin ilk haftası oldu. Ligin ilk haftasında takımlar toplamda 17 gol atabildi.

En farklı galibiyetler Yenicami’den

K-Pet Süper Lig’de ilk 18 haftada en farklı galibiyeti lider Yenicami elde etti. Siyah beyazlı ekip ligin 11.haftasında Lefke karşısında sahadan 9-0’lık galibiyetle ayrılarak rakibini hezimete uğrattı. Bu karşılaşma ayrıca ilk 18 haftanın da en gollü maçı olarak kayıtlara geçti. Bu galibiyetin ardından en farklı ikinci galibiyeti de yine Yenicami takımı aldı. Siyah beyazlı ekip ligin 13.haftasında ligin dibindeki Mormenekşe’ye gol yağdırdı ve sahadan 7-1 galip ayrılan taraf oldu.

Golsüz maçlarda Cihangir ve Gençlik Gücü önde

Ligde gol sesinin çıkmadığı karşılaşmalar da dikkat çekti. Ligde ilk 18 haftada 6 karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanırken, bu maçlarda gol sesi çıkmadı. Bu alanda en çok 0-0 beraberlikle sahadan ayrılan iki takım yer alıyor. Gençlik Gücü ve Cihangir takımları 3’er kez sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı.

En çok gol atan ve en az gol yiyen Yenicami

K-Pet Süper Lig’de ilk 18 hafta dikkate alındığında lider Yenicami en çok gol atan takım konumunda. Siyah beyazlı ekip 18 haftada 51 golü rakip filelere göndererek önemli bir istatistik yakaladı. Yenicami bu istatistikle maç başına 2,8 gol atma ortalaması ile oynadı. Ligde en az gol yiyen takım da yine lider Yenicami olarak dikkat çekti. Lider, filelerinde sadece 10 gol gördü ve maç başında 0,55 gol yeme istatistiği ile haftayı tamamladı.

En az gol atan Değirmenlik

K-Pet Süper Lig’de ilk 18 haftada en az gol atan takım ise 12 golü rakip filelere gönderen Değirmenlik oldu. Çok düşük bir gol atma istatistiği ile oynayan yeşil beyazlı ekip, maç başına 0,66 gol atma başarısı göstererek bu alanda kısır bir görüntü çizdi. Değirmenlik takımı bu süre zarfında kalesinde 35 gol gördü.

En çok gol yiyen Mormenekşe

Ligde en fazla golü kalesinde gören takım ise 8 puanla ligin dibinde bulunan Mormenekşe oldu. Fileleri sadece 15 kez sarsabilen kırmızı yeşilli ekip, 18 haftada kalesinde 44 gol gördü ve gol yeme sorunu sebebiyle ligin dibine demir attı. Maç başına 2,4 gol kalesinde gören Mormenekşe takımı bu alanda kötü bir istikrar yakaladı. Kalesinde 2,4 gol gören Mormenekşe takımı maç başına da rakip filelere 0,8 gol gönderebildi.