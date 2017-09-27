Süper Lig gollü başladı
K-Pet Süper Lig’de son altı sezonun en gollü başlangıcı yapıldı
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K-Pet Süper Lig’de 2017 – 2018 futbol sezonunda ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı. Oynanan 8 karşılaşmada takımlar fileleri 27 kez havalandırdı. Bu rakam geride bıraktığımız 5 sezonla beraber en çok gol atılan ilk hafta oldu.
İlk haftada atılan gol sayıları
2012 – 2013: 17 Gol
2013 – 2014: 26 Gol
2014 – 2015: 25 Gol
2015 – 2016: 18 Gol
2016 – 2017: 17 Gol
2017 – 2018: 27 Gol
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