Süper Lig gollü başladı

K-Pet Süper Lig’de 2017 – 2018 futbol sezonunda ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı. Oynanan 8 karşılaşmada takımlar fileleri 27 kez havalandırdı. Bu rakam geride bıraktığımız 5 sezonla beraber en çok gol atılan ilk hafta oldu.

İlk haftada atılan gol sayıları

2012 – 2013: 17 Gol

2013 – 2014: 26 Gol

2014 – 2015: 25 Gol

2015 – 2016: 18 Gol

2016 – 2017: 17 Gol

2017 – 2018: 27 Gol