Süper Lig gollü başladı

K-Pet Süper Lig’de ikinci devre oynanan 16’ncı hafta karşılaşmaları ile başladı. İkinci yarının ilk haftasında takımlar oynanan 8 karşılaşmanın tamamında da gol olurken, kaydedilen 34 golle devre gollü başlamış oldu.

Üç takım gol atamadı

İkinci yarının ilk haftası olan 16’ncı haftada oynanan 8 karşılaşmada 13 takım en az 1, en fazla 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Gençlik Gücü, 6-2’lik kazandığı Gençler Birliği maçı ile haftanın en fazla gol atan takımı oldu. Esentepe, Girne Halk Evi ve Türk Ocağı haftayı gol atamadan tamamladı.

İkinci yarının ilk haftasında atılan 34 gol, ligde bugüne kadar oynanan 16 hafta içerisinde en fazla gol atılan ikinci hafta oldu. Takımlar 4’üncü ve 5’inci hafta mücadelelerinde 37 gol atarken bu haftalar en fazla gol atılan hafta oldu. 34 gol atılan bu hafta, 2’nci hafta ile birlikte en fazla gol atılan ikinci haftalar oldu.

Kral adayları golle başadı

İlk yarıyı gol krallığı sıralamasında ilk basamakta tamamlayan Yenicami’nin golcü oyuncusu John Ebuka Okoye kaydettiği 2 golle sıralamanın ilk basamağındaki yerini sağlamlaştırdı. Ebuka’nın takipçisi Gönyeli futbolcusu John Okoli’nin boş geçtiği haftada, üçüncü sırada ilk yarıyı tamamlayan Joseph Obidiaso, Çetinkaya karşısında attığı 1 golle 11 gollü Okoli’yi yakaladı. MTG’den Ebimobowei Peter de kaydettiği tek golle 11 gole yükseldi. Bu hafta iki gol kaydeden Gençlik Gücü futbolcusu Prince Boateng ile birlikte 3 gol atan takım arkadaşı Özgür Ongun 11 gole ulaşan diğer oyuncular oldular. Haftayı iki golle kapatan Kasım Tağman ise 10 gole yükseldi.

Yeniler ilk lig maçlarında golle tanıştı

Takımların ara transfer döneminde kadrolarına kattığı yeni isimler ilk lig maçlarında golle tanıştılar. Merit Alsancak Yeşilova’nın Yenicami’den aldığı Esin Sonay 2-1 kaybettikleri maçta takımının tek golünü atan isim oldu. Binatlı’nın yeni transferleri Vinicius Jorge ve Paulo Sergio kaydettikleri gollere rağmen takımlarının Yenicami karşısında 4-3 mağlup olmasına engel olamadı. Gençler Birliği’nin yeni oyuncusu Wanderson Miranda takımının 6-2 kaybettiği Gençlik Gücü maçında rakip fileleri bir kez havalandırdı. Doğan Türk Birliği’nin yeni ismi Barine Eko ise 3-0 kazanılan Türk Ocağı derbisinde bir gol kaydetti.