“Süper Lig camiamıza armağan olsun”

Halit Dağ

Göçmenköy ile oynadığı 1. Lig Play-off final maçını kazanarak 1 yıl aradan sonra tekrardan Süper Lig'e yükselen Yeni Boğaziçi'nin tercübeli kalecisi Ersoy Saydağ YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulundu.

Saydağ: “Hoca değişikliği sonrası takım iyi bir hava yakaladı”

“Sezona süper lige çıkma parolasıyla hazırlandık ancak lige istedigimiz gibi başlayamadik” diyerek sözlerine başlayan Saydağ, “Hoca değişikliği yaparak Eralp Şerifoğlu takımın başına geldikten sonra takım iyi bir hava yakaladı ve devre arasına ligin orta sıralarda girdik” dedi.

“Üst üste galibiyetlerle Play off şansı yakaladık”

Devre arasında ve ikinci yarı maddi imkansızlıklardan sorunlar yasadıklarını ve antrenmana katılımın düştüğünü aktaran Saydağ, “Lig kısa olduğu için 2 maç kazanan üst sıralara tırmanıyor, kaybeden düşme potasına geriliyordu. Son maça kadar Play out oynama potasındayken art arda gelen galibiyetler sonucu 3. olarak Play off oynama şansı yakaladık” ifadelerini kullandı.

“Süper Lig’e çıkacağımıza inandık”

“Play off maçlarında Eralp hocanın önderliğinde camiada ve futbolcularda bir kenetlenme oluştu” diyen tecrübeli eldiven, “Süper Lig’e çıkacağımıza inandık. Gönyeli ve Göçmenköy maçlarında sahada biz futbolcular, tribünde de taraftarımız ellerinden gelen desteği verip bu hayali gerçeklestirdik. Buradan özellikle Play off maçlarında bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza takım adına teşekkür eder, Süper Lig’i onlara armağan ederiz” dedi.