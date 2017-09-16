SÜPER KUPAYA OCAK DAMGASI

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu, İsfendiyar Açıksöz

YENİCAMİ: Ozan Moroğlu, Ömer Gül, Emin Atabek, Salih Güvensoy, Mehmet Altın (Dk.84 Eren Aktaş), Ünal Kaya, Mehmet Göktaş, Tansel Ekingen (Dk.70 Cemal Yaşınses), Oledele Oshebe, John . E Okoye, John Okoli

TÜRK OCAĞI: Matthaios Andreou, Hasan Yaşınses, Mustafa Ercan (Dk.60İsmet Düzce), Mustafa Avcı, Bilal Ceylan, James Obongha, Muhammed Ali Uçar, Yunus Emre İleli (Dk.45 Hasan Sadrazam), Dinopeter Airadion, Justice Amenyaglo, Ertaç Taşkıran

SARI KART: Dk.40 Ünal Kaya Dk.72 Oledele Oshebe Dk. 90John Okoli (YAK) Dk.36 Yunus Emre İleli Dk.69 Mustafa Avcı Dk.80 Justice Amenyaglo (TOL)

GOL: Dk.7 Mehmet Altın Dk.65 John Ebuka (YAK) Dk.74 - Dk.77 Dk.105+2 Ertaç Taşkıran (TOL)

Hüseyin Özbarışcı

K-Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami ile Kıbrıs Kupası sahibi Türk Ocağı yeni sezon öncesinde Süper Kupa'da karşılaştı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oyanan karşılaşmayı Türk Ocağı 3-2 kazanarak Süper Kupa'nın sahibi oldu. Ocak 2-0 geriye düştüğü maçta golcü oyuncusu Ertaç Taşkıran’ın kaydettiği 3 golle kupaya uzandı. Normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan ve kazananı uzatma bölümlerinin belirlediği maçta Yenicami’nin gollerini 7’nci dakikada serbest vuruştan Mehmet Altın ve 65’te John Ebuka kaydederken, Ertaç Taşkıran 74, 77 ve 105+2’nci dakikada attığı gollerle kupayı Ocak’a kazandırdı.

Yenicami ilk kez kaybetti, Ocak ilk kez kazandı

Bu yıl 7’ncisi oynanan KTFF Süper Kupa mücadelesinde ilk kez yer alan Türk Ocağı, kupayı kazanma başarısı gösterdi. Daha önce üç kez Süper Kupa karşılaşması oynayan ve bu finallerin tümünü kazanan Yenicami ise ilk kez kupada mağlubiyet yaşamış oldu.

Önemlı anlar

7. Dk: Kaleyi karşıdan gören noktada Mehmet Altın'ın kullandığı serbest vuruş sonrasında top ağlarla buluştu. (1-0)

32. Dk: John Ebuka Okoye sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-0 Yenicami üstünlüğü ile sona erdi.

65.Dk: Ömer Gül, Mustafa Ercan'la girdiği ikili mücadelede sağ taraftan kazandı ve topu ceza sahası içine ortaladı. John Ebuka Okoye ceza sahası içinde topa dıokundu ve top filelere buluştu. (2-0)

74. Dk: Peter'in Mehmet Altın ile girdiği ikili mücadele sonrasında hakem Utku Hamacıoğlu penaltı noktasını gösterdi. Ertaç topun başına geçti ve penaltıyı gole çevirdi. (2-1)

77. Dk: Ertaç Taşkıran, Justice işbirliğinde topa son vuruşu yapan Ertaç topu bir kez daha ağlara gönderdi ve takımını beraberliğe taşıdı. (2-2)

Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 2-2 sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

105+2. Dk: Savunmanın hatası sonrasında Ertaç Taşkıran topu kazanarak vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.(2-3)

Karşılaşma sona erdi. Türk Ocağı, tarihinde ilk kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Fotoğraflar: Kanı Aldağ – Burhan Gürkan