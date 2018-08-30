Süper Kupa 14 Eylül’de

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve 2017-2018 Futbol Sezonu'nun K-Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK) ile Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası şampiyonu Cihangir Gençlik Spor Kulübü karşı karşıya getirecek olan KTFF Süper Kupa maçı için geri sayım başladı. 14 Eylül 2018 Cuma günü oynanacak karşılaşma Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanacak. Maç saat 19.00'da başlayacak. KTFF'den yapılan açıklamada maça girişin ücretsiz olacağı belirtildi.