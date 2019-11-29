Suni Çim Halı Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Suni çim halı doğal çime kıyas ile kalıcılığı daha fazla olan ve üzerine basıldığında kopma, yıpranma olmayan peyzaj ürünlerinden biridir. Pek çok alanda kullanılması nedeni ile özellikle son dönemlerin en sık tercih edilen ürünleri arasında yer almaktadır. Pek çok binanın bahçe dekorunda kullanılmasının yanında park ve bahçe gibi yerlerde de tercih edilmektedir. Yapay çim özelliği bakımından kolay montajlanan ve uzun süre kullanımı olan malzemelerdendir. Sentetik çim sulama ve ekstra bakım istemediği için son dönemlerin en çok aranan peyzaj malzemeleri arasında yer almaktadır. Suni çim halı farklı çeşitleri ve özellikleri ile montajı yapılacak zemine göre tercih edilmektedir.



Suni Çim Çeşitleri Nelerdir?

Suni çim kulanım alanı bakımından zengin bir özelliğe sahiptir. Yapay çim çeşitleri kullanılacak olan alanlara göre üretilen ürünlerdir. Halı saha için farklı ürün özelliği olan yapay çim üretimi yapılmaktadır. Halı sahalarda çim montajı oldukça önemli olduğu için saha özelliğini kaldıracak kalitede çim çeşidi kullanmak gerekiyor. Saha içerisinde maç yaparken sorunsuz bir zemin için bu atmosfere uygun çim çeşidi gerekmektedir. Dekor amaçlı çim halı için ise daha çok bu doğrultuda çim halı tercihi yapılmaktadır. Çünkü spor amaçlı çim halı ile peyzaj amaçlı çim halı mutlaka farklı olmak zorundadır. Dekor için yapılacak olan çim halı montajında buna uygun malzeme kullanımı seçilmektedir. Bu tür çim halı fiyatları farklılık gösterebilmektedir. Tercih etmeden önce çim halı montajının yapılacağı yer durumuna göre halı saha suni çim m2 fiyatı üzerinden bilgi alınabilmektedir.





Yapay Çim Halı Fiyatları