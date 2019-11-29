Suni Çim Halı Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Suni çim halı doğal çime kıyas ile kalıcılığı daha fazla olan ve üzerine basıldığında kopma, yıpranma olmayan peyzaj ürünlerinden biridir.
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Suni çim halı doğal çime kıyas ile kalıcılığı daha fazla olan ve üzerine basıldığında kopma, yıpranma olmayan peyzaj ürünlerinden biridir. Pek çok alanda kullanılması nedeni ile özellikle son dönemlerin en sık tercih edilen ürünleri arasında yer almaktadır. Pek çok binanın bahçe dekorunda kullanılmasının yanında park ve bahçe gibi yerlerde de tercih edilmektedir. Yapay çim özelliği bakımından kolay montajlanan ve uzun süre kullanımı olan malzemelerdendir. Sentetik çim sulama ve ekstra bakım istemediği için son dönemlerin en çok aranan peyzaj malzemeleri arasında yer almaktadır. Suni çim halı farklı çeşitleri ve özellikleri ile montajı yapılacak zemine göre tercih edilmektedir.
Suni Çim Çeşitleri Nelerdir?
Suni çim kulanım alanı bakımından zengin bir özelliğe sahiptir. Yapay çim çeşitleri kullanılacak olan alanlara göre üretilen ürünlerdir. Halı saha için farklı ürün özelliği olan yapay çim üretimi yapılmaktadır. Halı sahalarda çim montajı oldukça önemli olduğu için saha özelliğini kaldıracak kalitede çim çeşidi kullanmak gerekiyor. Saha içerisinde maç yaparken sorunsuz bir zemin için bu atmosfere uygun çim çeşidi gerekmektedir. Dekor amaçlı çim halı için ise daha çok bu doğrultuda çim halı tercihi yapılmaktadır. Çünkü spor amaçlı çim halı ile peyzaj amaçlı çim halı mutlaka farklı olmak zorundadır. Dekor için yapılacak olan çim halı montajında buna uygun malzeme kullanımı seçilmektedir. Bu tür çim halı fiyatları farklılık gösterebilmektedir. Tercih etmeden önce çim halı montajının yapılacağı yer durumuna göre halı saha suni çim m2 fiyatı üzerinden bilgi alınabilmektedir.
Yapay Çim Halı Fiyatları
Son zamanlarda pek çok alanda tercih edilen sentetik çim halılar ve fiyatları kalitesine ve kullanılacak miktara göre belirlenmektedir. Genelde kullanılacak alan ve m2 üzerinden hesaplama yaparak fiyatı belirlenmektedir. Çim halı malzemesini satın almadan önce genel bir fiyat araştırması yapılabilmektedir. Bunun için satın alınacak olan firmadan tahmini ölçümlere bağlı olarak bir fiyat listesi alınabilmektedir. Sentetik çim halı fiyatları kalitesine göre de değişkenlik göstermektedir. Halı sahada kullanılacak olan çim halı fiyatı ile peyzaj için kullanılacak çim halı fiyatlarında mutlaka farklılık olacaktır. Çünkü bu iki özellik için farklı özellikte ürünler tasarlanmaktadır. Örneğin halı saha suni çim m2 fiyatı ile ilgili firmadan detaylı bilgi alınarak fiyat hesaplaması yapılabilmektedir.
Sentetik Çim Halı Montajı Nasıl Yapılmaktadır?
Yapay çim görünüm olarak oldukça estetik bir özelliğe sahiptir. Ancak her ne kadar görsel içerik bakımından iyi olsa da en önemli etken çim halının doğru bir şekilde montajlanmasıdır. Gerektiği gibi dizayn edilmeyen ve montajı yapılmayan çim halılarda görünüm olarak sıkıntılar yaşanabilmektedir. Çim halı montajında ölçü alma işlemi en önemli detayların başında gelmektedir. Eksik veya fazla halı montajı ciddi sorunları ortaya çıkaracaktır. Bu aşamada önemli olan firmada bulunan çim halı enleri ile ilgili bilgi alarak ölçü vermektir. Halının yapılacağı yer ve mekân için halı eni ve uzunluğu kısa gelebilmektedir. Bunun için ek bir halıya ihtiyaç duyulabilir. Bu aşamada bu tür detaylar gözden kaçırılmamalıdır. Fiyat hesaplaması konusunda da firmadan detaylı bilgi almak mümkündür. Çim halı maliyetleri konusunda yine montaj kararı almadan ucuz suni çim halı fiyatları araştırması yapılabilmektedir.
Suni Çim Halı Bakımı Nasıl Olmalıdır?
Sentetik çim halı bakımı ürünün uzun süreli kullanımı açısından çok önemlidir. Ancak bunun yanı sıra suni çim döşemesi yapılmadan önce altına yerleştirilen gerekli ürünlerin doğru bir şekilde uygulanması şarttır. Yapay çimler fırça yardımı ile temizlenen peyzaj ürünleridir. Ancak çimler nerede kullanılacaksa buna göre ebat ver sertlik seçimi yapıldığından temizlik şarları da değişkenlik göstermektedir. Suni çim bahçe düzenlemesinde belirli bölge için düzenleme yapılmışsa el ile fırçalanarak temizlenebilir. Ancak halı saha ve daha geniş alan içinde montajı yapılmışsa temizleme makinesi ile bakımı yapılmalıdır. Suni çimler zemine yerleştirilme aşamasında zemin altında çöp ya da tortu gibi maddelerin bırakılmaması da önemlidir. Yaz aylarında aşırı sıcaklarda yapay çimler belirli aralıklar ile sulanmalıdır. Bu çimlerin daha uzun kullanımı için önem taşımaktadır. Sentetik çim malzemesi ne kadar kaliteli olursa olsun aşırı sıcaklar erime ya da yıpranma gibi olumsuzluklara sebep olacaktır.
Ucuz suni çim halı fiyatları denince ilk akla gelen ürün kalitesi ile ilgili olmaktadır. Ancak suni çim fiyatları belirli dönemlerde indirime girebilmektedir. Hem kaliteli hem de uygun bir fiyat seçeneği için bu süreler takip edilebilmektedir. Aynı zamanda ürün desteği alınacak olan firmanın kampanyaları hakkında bilgi edinerek hem uygun fiyata hem de kaliteli olarak ürün alımı yapılabilmektedir. Ucuz suni çim halı fiyatları kalitesine ve ürünün içeriğine göre değişkenlik gösterdiğinden tercih edilecek ürünün nerelerde kullanılacağı bilinmelidir. Site içinde kullanılan çim peyzajı ile yürüme yolunda yapılacak suni çim peyzajı farklılık gösterebilmektedir. Yine bu ve bu tür alanlar için fiyat uygulaması konusunda yetkili kişilerden bilgi almak ideal bir seçenek olacaktır. Futbol sahaları, Halı saha, okul bahçesi, hastane bahçesi, şirket bahçesi gibi alanlar için tercih edilecek suni çim fiyatları da yine firma ile yapılan görüşme ile doğru orantılı olacak bir durumdur. Her firmada kalitesi ve içeri itibari ile uygun fiyata suni çim tercih edebilmek mümkün olabilmektedir.