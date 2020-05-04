Korona günlerinde erken dünyaya gelen ve 33 gün süreyle Kıbrıs’ın güneyinde, Makarios Anne ve Çocuk Hastanesi’nde tek başına yaşam mücadelesi veren Suna bebek, geçtiğimiz günlerde BM Barış Gücü aracılığıyla, Kermiya barikatında annesine kavuştu…

YENİDÜZEN’e bilgi veren Suna bebeğin ninesi Tuncay Özdoğanoğlu, çok mutlu olduklarını, bebeğin çok sağlıklı olduğunu, Makarios hastanesi çalışanı hekimlere ve hemşirelere çok teşekkür ettiklerini belirterek “Çok memnunuz” dedi.

Tuncay Özdoğanoğlu, şunları ifade etti:

“Hamile olan gelinimizin tam bu korona günlerinde erken suyu açılmış ve kendisine doğum yapmak üzere Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde randevu vermişlerdi fakat doğum için gideceği gün, hastanede yangın çıkmıştı.

Bunun üzerine gelinimiz Kıbrıs’ın güneyindeki Makarios Anne ve Çocuk Hastanesi’ne gönderilmişti… Burada kendisini hamileliğinin yedinci ayına girene kadar bekleterek bakımını yapmışlar ve 15-20 gün sonra da bebeğini 27 Mart 2020 tarihinde orada dünyaya getirmişti. Fakat bebeğini görememiş, ona sarılamamıştı çünkü Korona günlerindeydik ve korona virüsünün (COVID 19) bebeğe bulaşmasına karşı önlem olarak bebeğine sarılamamıştı… Burada beş gün daha kendisine bakmışlar ve sonra da gelinimiz kuzeye dönmüştü…

Minik bebeğimiz, adını Suna koyduğumuz kızımız orada, Makarios Anne ve Çocuk Hastanesi’nde tek başına 33 gün süreyle yaşam mücadelesi vermişti… Ve mutlu sona ulaştık, haber verdiler, her şey tamam, bebeği Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile birlikte Metehan barikatına gönderdiler, annesine teslim ettiler. Gayet güzel baktılar bebeğimize, yanacıkları tombul tombul geldi bebeğimiz… Çok memnunuz ve Makarios hastanesi hemşire ve hekimlerine çok teşekkür ederiz. Zaten Dr. Hami bize Makarios hastanesi çocuk bölümünün, Ortadoğu’nun en iyi çocuk hastanesi olduğunu söylemişti…”

Yalnız başına 33 gün mücadele eden Suna bebeğimize kavuştuk şimdi ve çok mutluyuz…”

“Yalnız başına 33 gün mücadele eden Suna bebeğimize kavuştuk şimdi ve çok mutluyuz…”

Birleşmiş Milletler Barış Gücü UNFICYP de sosyal medya sayfasında yayımladığı haberde şöyle dedi:

“İyi haber mi arıyorsunuz? BM Barış Gücü polisinde Hindistan kontenjanından görevli subay, Kıbrıslıtürk anneyi, erken doğan bebeğine kavuştururken görülüyor… Anne, Kıbrıs’ın kuzeyine geçerken, bebek Kıbrıs’ın güneyindeki hastanede kalmıştı… Hem anne, hem de bebeği şimdi çok iyi… BM Barış Gücü için Korona virüs krizi döneminde insancıl yardımlar, en öncelikli bir görev olarak yerine getiriliyor Kıbrıs’ta…”

(Sevgül Uludağ/YENİDÜZEN) Foto: UNFICYP