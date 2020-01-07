Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 40 ölü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 40 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, cenaze törenindeki izdiham nedeniyle 40 kişinin öldüğünü, 213 kişinin yaralandığını söyledi.

Cenazenin defnedileceği mezarlığın Kirman'da bir dağın yamacında bulunması ve töreni izlemek isteyen İranlıların yüksek yerlere çıkması nedeniyle, izdihamda ölenlerin sayısının yüksek olduğu ifade ediliyor.

İzdiham nedeniyle cenaze töreni durdurulmuş ve defin işlemi, daha uygun bir tarihe ertelenmişti.

Fransız haber ajansı AFP'nin muhabiri, Tahran'da hayatın durduğunu ve yoğun katılım nedeniyle sokakların tıklım tıklım dolu olduğunu aktardı.

AFP muhabiri, kalabalığı "Törenin düzenlendiği alana çıkan sokak ve caddelerde adım atacak yer yok" sözleriyle tarif etti.

İran'ın Orta Doğu politikalarının beyni olarak gösterilen Devrim Muhafızları'nın seçkin Kudüs Gücü birliğinin komutanı olan Süleymani'nin öldürülmesi bölgede gerilimin artmasına neden oldu.

İran, Süleymani'nin intikamının "doğru zamanda, doğru yerde en ağır şekilde alınacağını" söyledi ve üç günlük yas ilan etti.

Süleymani için ilk tören Cumartesi günü Irak'ta düzenlendi. Bağdat'taki törenin ardından cenaze daha sonra Şiiler için en kutsal yerler kabul edilen Kerbela ve Necef'e götürüldü. Cenaze dün İran'a getirildi.

Süleymani için İran'da başkent Tahran'ın yanı sıra Maşhad ve Kum kentlerinde de tören düzenlendi.

Dini lider Hamaney gözyaşlarını tutamadı

İran'da törenlerin ilk durağı Tahran Üniversitesi oldu.

Burada düzenlenen töreni yöneten İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı konuşmada Süleymani için "en ağır şekilde intikam" alınacağını yineledi.

Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani ile saldırıda hayatını kaybeden diğer beş kişiyi "şehit" olarak nitelendirdi.

Hamaney, Süleymani ile diğer beş kişinin İran bayrağına sarılı cesedinin yanında konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı.

Törene Hamaney'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani gibi üst düzey siyasi ve askeri yetkililer katıldı.

AFP muhabiri, üniversiteye uzanan İnkilap Caddesi üzerinde törene katılmak isteyen on binlerce kişinin beklediğini bildirdi.

Haberde, törene katılmak üzere şehir dışından yüzlerce kişinin Tahran'a geldiği belirtildi.

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