Şule Atahasan Jannson: Aran olmazsa olmaz

(Öğretmen)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sürekli değişim içindeyim. Kendimi tanımlamam çok zor.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kitaplarla veya hayvanlarla çalışırdım.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Oğlum, iş ve kendimi geliştirme.

Kayıtsız kalamadığım şey… Tüm canlılara karşı yapılan acımasız davranışlar ve zulüm.

En büyük pişmanlığım… Pişmanlık duyduğum bir şey olduğunu sanmıyorum.

En büyük sevincim… Oğlum Aran.

Hayatımın dönüm noktası… Aran’ın doğduğu gün.

Beni en çok etkileyen yazar… Tery Pratchett. Fantastik Komedi kullanarak güncel sorunları öne süren ve siyasal yerindeliği takmayan bir yazar.

Başucumdaki kitap… Birçok kitap var. En önemlisi rüya günlüğüm.

En keyif aldığım müzik… Sevmediğim müzik türü azdır. En çok klasik müzik ve alternatif rock dinlerim.

En son izlediğim film… Marvel ve D.C. Comics filmleri.

Kendim için son aldığım şey… Yiyecek bir şey olduğuna eminim...

Dolabımdaki en gereksiz şey… Yirmi sene önceden kalan ve hala giyebileceğim fakat giymediğim giysiler.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Biraz daha sabırlı olup daha fazla şefkat gösterebilmek.

Kendimde beğendiğim özellik… Merhametli olmak.

Olmasa da olur… Hayvanlara yaşatılan zulümle elde edilen ürünler.

Olmazsa olmaz… Aran, yoga ve sevgi.

En iyi yaptığım yemek… Bütün ailemin yaptığım zaman korkmadan yediği tek yemek Kumpir.

Hayalimdeki dünya… Herkesin birbirine daha çok sevgi ve anlayış gösterdiği bir dünya.

Aşk benim için… Hayat.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Nicola Tesla.

Görmek istediğim yer… Satürn’ü yakından görmek isterdim.

Mutlaka yapmak istediğim… Sona dek kendimi geliştirmek.

Son olarak söylemek istediklerim… Kendimizi geliştirmek. Kendimizi başkaların yerine koyabilmek. Karşılıklı anlayış göstermek. Bu zamanda en çok ihtiyacımız olanlardandır. Her zaman ve her yerde sevgi olması dileğimdir.