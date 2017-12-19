Şule Acarca’ya otopsi yapıldı
Gelincik’de,dün rahatsızlanarak yaşamını yitiren 37 yaşındaki Şule Acarca’ya otopsi yapıldı.
A+A-
Gelincik’de, dün bulunduğu konfeksiyon mağazası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 37 yaşındaki Şule Acarca’ya otopsi yapıldı. Mağusa Devlet Hastanesinde bugün yapılan otopside, Acarca’nın ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Bu haber toplam 731 defa okunmuştur
Etiketler : Şule Acarca, ölüm, kalp
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler