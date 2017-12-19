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Şule Acarca’ya otopsi yapıldı

Şule Acarca’ya otopsi yapıldı

Gelincik’de,dün rahatsızlanarak yaşamını yitiren 37 yaşındaki Şule Acarca’ya otopsi yapıldı.

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Gelincik’de, dün bulunduğu konfeksiyon mağazası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 37 yaşındaki Şule Acarca’ya otopsi yapıldı. Mağusa Devlet Hastanesinde bugün yapılan otopside, Acarca’nın ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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