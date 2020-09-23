YENİDÜZEN- ÖZEL

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Mağusa’nın susuzluk çektiği iddialarını yalanladı, Serhatköy’den kendilerine şu an için su geldiğini aktaran Arter, Mağusa’daki Arıtma Tesisi’ndeki elektriklerin kesilmesinden dolayı sıkıntı yaşayabileceklerini söyledi.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, Serhaköy’deki pompada arıza yaşanmasının tesirini şu ana kadar hissetmediklerini söyledi. Arter; “Şu anda suyumuz 170 ton saatte yani az da olsa akıyor. Serhatköy’deki arıza bizde daha tesirini göstermedi. Hatlarda bir günlük daha suyumuz var. Mağusa Arıtma Tesisi’nden de da az miktar su geliyor. Bu rakam, 1500 ton - 2000 ton gibi bir rakamdır. Arıtmada şu anda elektrik yok. Serhatköy’den gelen su 4 bin tondur, 1500-2000’de iki gün öncesine kadar arıtmadan geliyordu. Bu rakam 6 bin ton eder, bizim 12 bin ihtiyacımız var. İhtiyacımızın yarısı kadar karşılıyorduk. Sorun çözülmezse önümüzdeki günlerde susuzluk sorunu yaşayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Aradaki fark azalırsa, borç ödenir”

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Remondis Su ve Atık Su Şirketi’yle herhangi bir sorun yaşamadıklarını aktararak, sayacın belediyeye ait değil, şirkete ait olduğunu söyledi. Sunun 7.50 TL’ye alınıp, 6 TL’ye satıldığından bahseden Arter, bu konuda çalışmaların olduğunu aktararak, aradaki farkın azalmasıyla borcun ödenebileceğine değindi. Arter; “2018 Ağustos’ta döviz krizi olduğu zaman dolar 5 liralara kadar çıktı, orada sıkıntınlar başladı. Biz o süreçte ilgili firmayla konuştuk. Ancak 2014’ten önce yapılan bir sözleşme var ve bu Bakanlar Kurulu kararıyla da 2023’e kadar gidecek. Burada 0.98 cent tonuna bir para ödenecek, bu rakam ilk önce 4 bin ton su alım garantili, sonra da 6 bin ton çıkacaktı. Şimdi dolar 7.50 TL’ye geldi, suyu 7.50’ye alıp da, 6 TL’ye satmak da sıkıntı ama bu sözleşme de ortada. Süreç içerisinde biz tam ödeyemediğimiz ve gerekli bakımları da yapamadığımız için bu rakam 2 bin tona düştü. Biz bunu Su İşleri Dairesi, İçişleri Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ile hep konuştuk. Türkiye’den gelen suyu 2,03 TL alırken, buradaki suyu 7.50 TL’ye alıp da 6 TL’ye satmak çok sürdürülebilir bir şey değil. Hükümet nezninde bu konu konuşuluyor. Elektrik borcumuz 570 bin TL olduğu söyleniyor ama belki de daha fazladır. Bunu da söylemek de yarar var ki, sayaç bizim adımıza değil, şirketin adınadır. Neticede Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan bir sözleşme olduğu için Başbakanlığa yazı yazıldı. İçişleri Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu’na önergesi oldu. Aradaki fark süspansiyon edilsin diye. Zaten bu aradaki fark süspansiyon edilirse şirket oradan alacağını alır. Ama bize gelen herhangi bir resmi yazı yok. Bizim şirketle ilişkimiz iyi durumdadır” şeklinde konuştu.