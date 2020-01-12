Sular altında kaldı, mezarlar çöktü

Etkili yağmur, geçtiğimiz hafta sadece ev ve işyerlerinde değil, altyapı sorunları nedeniyle Lefkoşa Mezarlığı’nda da olumsuzluklara neden oldu.

Çok sayıda mezar taşları ile birlikte sulara gömülürken, bazı mezarlarda çökmeler meydana geşd

Geçtiğimiz hafta özellikle Lefkoşa’da etkili olan sağanak yağmurlardan Lefkoşa Kabristanlığı da etkilendi.

Özellikle Lefkoşa Mezarlığı’nda yeni mezarların olduğu bölüm, göle döndü.

Dün, havanın güzel olması nedeniyle mezarlık ziyaretine gidenler gördükleri manzara karşısında şok oldu, tepkiler sosyal medyaya da yansıdı.

Mezarlığa giden vatandaşlar göle dönmüş mezarlarına ulaşmakta güçlük çekti.

Aybar: “Gereken önlemleri aldık”

Defin işleri sorumlusu Hasan Aybar, hava şartları nedeniyle mezarlıkta yaşanan olumsuzluklar için tedbirlerin alındığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Aybar, son bir haftadır havaların yağışlı olduğunu, Lefkoşa Mezarlığı yeni yapılan bölümünde bazı sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

Çökme meydana gelen mezarlarda tedbirler alındığını kaydeden Aybar, “Çöken ve tahribat olan mezarlıklar dolduruldu. Hava şartları nedeniyle yaşadığımız bir sorundu. Sıkıntı yaşanmaması adına, gereken tedbirlerimizi aldık” dedi.