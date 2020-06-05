“Sulak alanların korunması zorunluluktur”

Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Biyolog Asuman Korukoğlu 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle YENİDÜZEN’e konuştu, bu yılın teması olan Biyoçeşitliliği anlattı.

Suya ve sulak alanlara hak ettikleri değeri vermemiz gerektiğini vurgulayan Korukoğlu, insan ve insana ait her türlü etkinliğin devamı için, sulak alanları korumak zorunda olduğumuzu söyledi.

Korukoğlu, çocuklara bu bilinci öğretmenin de bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

“Önemsemediğimiz bir ot veya böcek, geleceğin amansız hastalığının çaresini barındırıyor olabilir”

Korukoğlu şöyle konuştu: “Doğamızda yaşayan bütün canlı türleri ve genleri biyolojik çeşitliliğimizi oluşturur. Biyolojik çeşitliliğimizin korunması gerekir. Biyolojik çeşitlilik içinde bir canlı türü, herhangi bir hastalığa karşı bizi koruyacak, tedavi edecek maddeyi taşıyor ya da genetiğine yaptırabiliyor olmasından dolayı önemlidir. Bugünün önemsemediğimiz bir otu veya böceği, geleceğin amansız hastalığının çaresini barındırıyor olabilir. Bu yüzden biyoçeşitlilik korunmalıdır. Korunmadığı zaman insanlığın başına felaketler gelebilir. Bu gün yaşanan Covid-19 salgını bunun bir örneğidir.”

“İnsanlık, sağlık için, teknoloji için, eğitim için, turizm için, bilim için su…”

“Sulak alanlar biyoçeşitlilik bakımından en verimli çevrelerdir. Sulak alanların korunması sulak alanlarla doğrudan ilgisi olmayan birçok türün bile korunmasını sağlar. Bütün türlerin yaşamak için direk ya da dolaylı olarak suya gereksinimi vardır. Çöl canlıları da buna dahildir.

Uydu takımyıldızları oluşturabilen insanlık su yapamamaktadır. Yarattığı bir yapay sulak alanın doğal duruma dönmesi de yüzyıllar alabilmektedir… Ve insanlık, sağlık için, teknoloji için, eğitim için, turizm için, bilim için, her yönüyle sürdürülebilir bir yaşam için suya gereksinim duyar.”

“Sulak alanların korunması kaçınılmaz bir zorunluluktur”

“Biyoçeşitlilik ve insan için, insana ait her türlü etkinliğin devamı için, su ve suyun doğadaki deposu olan sulak alanların koruması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Suyu korumak için suyun doğadaki mekanını korumak gerekir. Suyun doğadaki mekanı sulak alanlardır.

5 Haziran 2020 gününden itibaren ülkemizdeki sulak alanlara hak ettikleri değerin verilmesi, gereken koruma önlemlerinin alınması ve kutsal oldukları bilinciyle davranılmasını dilerim. Bu hepimizin çocuklarına karşı yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur. Diğer sorumluluklardan ötedir.”