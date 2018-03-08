Süheyla Küçük’ü ziyaret ettiler

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Onursal Başkanları Süheyla Küçük’ü ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Gülten Feridun ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Kadınlar Günü’nde birliğin en sevilen başkanı ve kurucularından Süheyla Küçük’ü kutlamak istediklerini belirterek, Kıbrıs’ta kadınlarla erkeklerin birlik ve dayanışma içerisinde mutlu yıllar geçirmesini diledi.

Meclis’teki 9 kadın milletvekilinin ortak açıklama yaparak kadınlarla ilgili çalışma yapacaklarını açıklamalarının kendilerini sevindirdiğini söyleyen Feridun, kendilerinin de kadınların daha iyi koşullarda yaşaması için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Küçük: “Kadınlar Birliği 63 yıldır üzerine düşen görevi hakkıyla yapıyor”

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi de olan ve uzun yıllar birliğin başkanlığını yürüten Süheyla Küçük ise, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin ülkenin en eski kadın kuruluşu olduğunu anımsatarak, birliğin kurulduğu günden itibaren 63 yıldır üzerine düşeni hakkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Yeni nesil kadınların da mücadeleye devam etmesini temenni eden Küçük, birliğin daha çok uzun yıllar var olmasını ve faydalı işlere imza atmasını diledi.

Tunceri: “Kadının görünür olmasını sağlamak için"

Birliğin Lefkoşa Merkez Başkanı Halide Tunceri ise, birliğin 1953 yılında kurulan en eski kadın kuruluşu olduğunu belirterek, birliğin kadının toplumda görünür olmasını sağlamak için kurulduğunu ve o günden beri aynı vizyonla görev yaptığını söyledi.

Birliğin her zaman kadınların yanında yer aldığını ve sorunlara çözüm aradığını dile getiren Tunceri, birliği yaşatarak kadınlara destek olmanın en öncelikli görevleri olduğunu kaydetti.

Tunceri’nin ardından birlik üyesi kadınlar duygularını paylaştı.

Öte yandan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bu sabah sırasıyla Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk koydu.