Süheyla Küçük hastaneye kaldırıldı

Dr.Fazil Kücük'un eşi Süheyla Küçük için acil A RH tromposite ihtiyaç olduğu bildirildi.

Verebilecek olanların, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin kan bankasına müracaat etmeleri istendi.

Akşam evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Küçük’ün bugün normal servise alındığı, vücudunun iltihaplı olduğu ve antibiyotik tedavisi gördüğü öğrenildi.