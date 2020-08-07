Suda mikrop çıktı, kaçak ağıl tahliye edildi

Devrim DEMİR

Taşkent köyünde içme suyunu sağlayan sondaj kuyusunda bakteri çıktı. Yapılan testlerin sonucunda, içme suyu kuyusunun yanında bulunan ağıl için tahliye kararı çıktı. Mustafa ve Yeter Çanlar’a ait ağıl dün sabah Dikmen Belediyesi tarafından mühürlendi.

Dikmen Belediyesi, su kuyusunda yapılan analiz sonuçlarının ardından, Çanlar çiftine ağılı tahliye etmesi için 6 Temmuz tarihinde yazılı uyarı yapmıştı.

15 gün süre verilmesine rağmen ağılı boşaltmak istemeyen Çanlar çifti dün belediye ekipleri ve polise zor anlar yaşattı.

Ağılda bulunan hayvanların su kuyusu ile bağlantısı olmadığını iddia eden Çanlar çifti, uzun bir süre belediye ekipleri ile tartıştı, arazileri olduğunu iddia ettiği yerden çıkmayacaklarını belirtti.

Ağılı tahliye etmek istemeyen Mustafa Çanlar Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye tehditler yağdırdı.

Hayvan dışkısından oluşan mikrop suda çıktı…

Taşkent köyünde, yapılan testler sonucunda vatandaşa hizmet eden sondaj kuyusu yanında bulunan ağıldaki hayvan dışkılarının su kuyusuna karıştığı ortaya çıktı.

Dikmen Belediyesi kuyudan alınan suda bakteri tespiti üzerine harekete geçerek, dün sabah ağılı mühürlemek için Taşkent köyüne gitti.

Yeter-Mustafa Çanlar çifti belediyenin ağılı mühürlemesine izin vermedi, polis olay yerine gelirken, Çanlar çifti avukatlarını çağırdı.

Ağıl izinsiz ve kayıtsız

Olay üzerine Mustafa-Yeter Çanlar’ın ağılının izinsiz ve kayıtsız olduğu ortaya çıktı. Dikmen Belediyesi tarafından Çanlar çiftine ağılın tahliyesi için 6 Temmuz tarihinde yazılı ihbar verildi.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Boğaz Polis Karakolunda görevli ekiplerine de bölgeye gelemsi ile sesler yükseldi, Çanlar çiftinin avukatı ağılın mühürlenmesinin etik olmadığını öne sürerken, Dikmen Belediyesini dava edeceğini söyledi.

Çelebi: “Kimse halkın sağlığı ile oynayamaz”

Saatlerce direten avukat ve Çanlar çifti zaman zaman ortamı gerdi, Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile tartıştı. Polisin de müdahale ettiği gergin ortamda Çelebi, kimsenin halkın sağlığı ile oynama hakkı olmadığını söyledi.

Ağıl mühürlendi hayvanlar tahliye edildi…

Polis, Dikmen Belediyesi’nin elinde ağılın mühürlenmesi için yeterli belgeler olduğunu Çanlar ailesi ve avukatlarına izah ederek, hayvanların tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Ağılda bulunan hayvanlar, Çanlar çifti tarafından öğle saatlerinde tahliye edildi izinsiz ağıl belediye tarafından mühürlendi.

Yüksel Çelebi: “Göz ardı etmemiz mümkün değildi”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Mustafa Çanlar’ın Taşkent köyünde köye hizmet sondaj kuyusunun hemen yanında izinsiz ağıl oluşturduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Çelebi, “Köyün içme suyunu karşılayan kuyudan alınan su örneklerinde bakteri tespit edilmesi üzerine, ilgili kişiye 6 Temmuz tarihinde yazılı ihbar yaparak, tahliye etmesi için 15 gün süre tanıdık. Ağılın sahibi kimseyi dinlemeyeceğini belirterek tehdit içerikli konuşmalar yaptı. Dikmen Belediyesi olarak köy içerisinde ağıllara yönelik çalışmalarımız sürmekte. Köyün içme suyunda içinde hayvansal atıklardan oluşan bakteri tespit edildi, belediye olarak bunu göz ardı etmemiz mümkün değildi.”

“Taşkentlilerin içi rahat olsun”

Başkan Yüksel Çelebi, söz konusu olayla ilgili İçişleri Bakanlığından randevu talep ettiklerini, köyün içme suyunu sağlayan bölgede izinsiz halkın sağlığını tehlikeye atacak hiçbir yapılaşmaya Dikmen Belediyesi olarak izin vermeyeceklerini kaydetti.

Çelebi, ağılların köy içinde oluşmasına izin vermeyeceklerini ifade ederek “Taşkentlilerin içi rahat olsun” dedi.



Taşkent köyünde izinsiz ağıl oluşturan Mustafa Çanlar ağılın mühürlenmesine izin vermedi, belediye personeli ile tartıştı



Çanlar’ın avukatı mühürlenmeye itiraz etti belediyeyi dava edeceğini söyledi .