Suçüstü yakalandılar, 3 gün tutukluluk aldılar
Girne Mahkemesi’nde dün Memduh Ulugün cinayet davası sonrası yaşanan olayların ardından tutuklanan 6 kişi mahkemeye çıkarıldı
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Devrim DEMİR
Girne Mahkemesi’nde dün Memduh Ulugün cinayet davası sonrası yaşanan olayların ardından tutuklanan K.O., S.D., K.D.,Ö.D., A.D.ve I.D., “kanunsuz topluluk oluşturmak”, “rahatsızlık”, “uygunsuz tavır” ve “hareket” suçlamasıyla tutukluluk talebi ile bu sabah mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Hüseyin Tosun zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini görgü tanıklarının ifadelerinin alınacağına dikkati çekerek 3 gün tutukluluk talep etti. Yargıç Meltem Dündar zanlıların suçüstü tutuklandığına dikkati çekerek 3 gün tutukluluk emri verdi
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