Suçüstü yakalandılar, 3 gün tutukluluk aldılar

'Saldırı tüm yargıya yapılmıştır'

Öğütler, dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Memduh Ulugün cinayet davası sonrası sanık yakınları tarafından Kıdemli Savcı Egemen Metay’a yapılan yakışıksız davranışların yargıya karşı işlenen bir saldırı olduğunu açıkladı.