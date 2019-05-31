Sucuoğlu’ndan Özersay’a: “UBP’liler olarak mutlu değiliz, olayı germenin bir gereği yok!”

BİR AÇIKLAMA:





Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, hem kendi partisini ‘rahatlatmak’, hem de kamuoyundaki ‘kötü izlenimin etkisini azaltmak’ adına UBP’nin eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e ilişkin söylemleri, Özgürgün’ü olduğu kadar UBP’nin önemli bir kesimini de rahatsız ediyor.

Özersay’ın Özgürgün’e ilişkin söylemlerinin üzerine bir dün bazı gazetelere yansıyan ‘yolsuzluğa ilişkin 3. Dosya’ haberleri, Özersay’ın kendi partisindeki kıvılcımları söndürmeye yetmediği gibi, UBP’de de ‘ateşler’ yaktı.

UBP’nin bazı yetkili isimlerinin yanı sıra UBP’liler bu konudaki hoşnutsuzluklarını dile getirirken, Genç TV’de Baykan Gürses Özdağ’ın konuğu olan UBP’nin ‘etkili’ isimlerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da ‘rahatsızlığı’ açıkça dile getirdi.

Kudret Özersay’a yönelik ‘bir sakin olun, sabırlı olun’ mesajı veren Sucuoğlu, yaptığı açıklamaların UBP’lileri mutsuz ve rahatsız ettiğini defa defa dile getirdi.

“Olayı germenin bir gereği yok” diyen Sucuoğlu, “Varsayımlardan yol çıkarak bir partiyi, eski başkanını suçlamak doğru bir yaklaşım değildir. Bu parti tabanın da, yönetiminde de sıkıntılar yaratır” vurgusu yaptı.

“Böyle bir süreçte arkadaşların daha dikkatli olması lazım…”

Faiz Sucuoğlu, Baykan Gürses Özdağ’ın ‘Hüseyin Özgürgün’ün tavrına ilişkin sorularını da yanıtladı…

Kudret Özersay’ın birkaç gün önce yayınlanan bir röportajındaki Özgürgün’e yönelik ifadelerine ilişkin ‘bana göre gereği olmayan şeyler, özellikle de şu aşamada yapılmaması gereken konular’ diyen Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Doğruyu da söylemek lazım, Hüseyin Bey düne kadar, birkaç gün öncesine kadar da böyle bir tavır içerisinde değildi”.

Özügürün’ün bu kararını tetikleyenin Özersay’ın açıklamaları olduğunu da belirten Sucuoğlu, “Gereksiz bir tartışma, bana göre gereksiz bir suçlama ve bunun karşılığında da bunun karşılığında da Hüseyin Bey’in doğrusu öyle bir planı, programı olmamasına rağmen bir tepkisel davranışı olmuştur. Özellikle böyle kritik süreçlerde biraz daha soğukkanlı olmaz lazım diye düşünüyorum, biraz daha dikkatli olması lazım diye düşünüyorum tüm arkadaşların” dedi.

Sucuoğlu bu konuda tepkilerini de açıkla ifade etti:

“Taban olarak, UBP’liler olarak doğrusu mutlu değiliz, onu söyleyeyim… Sonuçta Hüseyin Özgürgün bu partinin başkanlığını yapmış, uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı’nı, 19-20 yıllık milletvekilliğini yapmış…

Kullanılan tabirler, suçlamalar bizleri üzdü, mutlu etmedi. Bizleri derken UBP’lileri… Olayı germenin bir gereği yok!..”

Bu konuda direkt muhatabın Hüseyin Özgürgün olduğunu belirten Sucuoğlu, Özgürgün’ün birkaç gün öncesine kadar da ‘Hükümet’in destekçisi’ olduğunu yineledi, suçlamalara karşı koyduğu tavrı ise haklı ve doğru bulduğunu belirtti.

Bu konunun Hükümet’in ömrünü etkilemeyeceği görüşünü de ifade eden Faiz Sucuoğlu, “Hükümet’in ömrünü belirleyecek olan performanstır, icraattır” dedi.

“Artık can sıkmaya başladı!”

“Yolsuzluklarla ilgili 18 aydır ne irade gösteriliyorsa, biz de göstereceğiz…”

Sucuoğlu ‘yolsuzluk soruşturmalarına’ ilişkin de konuştu… UBP’nin Meclis’e de gelmesi beklenen ‘yolsuzluk soruşturmalarını yargıya taşınması noktasında ortaya koyacağı iradeye’ ilişkin ise:

“18 aydır söyleniyor bu… 18 aydır ne gösteriliyorsa, göstereceğiz. Artık dedikodu diyorum… İddiaya göre 15 aydır sorgulanıyor, Başsavcıyla görüşülüyor… Ortada hiçbir şeyin olmadığı bir konuyla ilgili sürekli manşet yapma, gündem yapmanın da bir anlamı olmadığını söylemek istiyorum. İddialar artık can sıkmaya başladı… İlle bir kargaşa yaratmamı amaç, bilemiyorum… Demokratik bir ülkede atılan bir iddia veya suçlamanın 18 ayda veya 15 ayda sonuca götürülmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Bizden önceki Hükümet’in en büyük amaçlarından biri bu olmasına rağmen 15 ay da bu şekilde geçti…

O nedenle halen aynı konuyu ortaya koymak, kaynatmanın da bir anlamı yok. Bunu sürekli gündem yapmak bizi, UBP’lileri bizi üzüyor, kırıyor. Hüseyin Bey bu partiye uzun yıllar hizmet vermiş bir arkadaşımızdır, kişisel de arkadaşımızdır, dolayısıyla böyle suçlamalar bizleri de üzüyor çünkü elde herhangi bir veri yok… Böyle bir tavır devam ederse bu gerginlik yaratır. Varsayımlardan yol çıkarak bir partiyi, eski başkanını suçlamak doğru bir yaklaşım değildir. Bu parti tabanın da, yönetiminde de sıkıntılar yaratır. Yargının kararını beklemek lazım, yargının kararından sonra isteyen konuşsun. Bu bırakın Hükümet’i, ülkeyi gerer… Sakin olsunlar ve sabırla beklesinler”.

BİR UMUT…

Neyse ki ‘yüzümüzü güldüren’ şeyler de oluyor…

AP Parlamenteri Niyazi Kızılyürek basınla buluştu dün… Seçim sürecini ve bundan sonrasını anlattı, Kıbrıs’ın hem güneyi, hem de kuzeyinde basına yansıyan eleştirilere yanıt verdi.

“Kıbrıs ülkesinin birleşmesini isteyen bir insanım” diyen Kızılyürek, toplumların yakınlaşması için çalışacağının altını çizdi…

Kızılyürek, neyse ki bu hır, gür içinde ‘Hâlâ yüzümüzü güldüren şeyler, hâlâ umut var’ dedirtti…

BİR ALINTI: “Arsa fobisi olanlarla, arsa hobisi olanların hükümeti hayırlı olsun” (Zeki ÇELER)