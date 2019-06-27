Sucuoğlu Yüksel’i kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Birliği Başkanı Güvenç Yüksel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iş sağlığı ve güvenliği konusu ve bu konuda yapılabilecekler ele alındı.

Güvenç Yüksel, iş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür olduğunu ifade ederek, çalışmalarını da eğitim temelli olarak yürüttüklerini anlattı. Farkındalık yaratma hedeflerini daha da ileriye götürmek istediklerini vurgulayanYüksel, Birliğin taleplerini Faiz Sucuoğlu’na iletti.

Yüksel, Bakanlık bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği biriminin kurulmasının çok yerinde olacağı görüşünü belirtti.

Bakan Sucuoğlu da en büyük sorunun inşaat sektöründe olduğuna dikkat çekerek, iş sağlığı konusunda önümüzdeki günlerde Bakanlar Kuruluna götürülecek bir tüzük olduğunu anımsattı. Sucuoğlu Birlik ile istişare içerisinde iş sağlığı ve güvenliği alanında ciddi adımlar atacaklarını kaydetti.