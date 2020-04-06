Sucuoğlu: "İhtiyat Sandığı'ndan avans verilecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'ndan geçirecekleri bir kararnameyle, Corona virüsü salgını nedeniyle iş yerleri kapandığı için geçim zorluğu yaşayan çalışanların mayıs ayının ilk haftasından itibaren İhtiyat Sandığı birikimlerinden ayda 2 bin TL çekebileceğini söyledi.



Bakan Sucuoğlu, çalışma izniyle Türkiye dışındaki ülkelerden gelen ve şu anda çalışmayan 6 bin kişi tespit ettiklerini, onlara da 1500 TL'den daha düşük, cep harçlığı olabilecek bir katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Sucuoğlu, çalışanların kendi yatırımlarından çekecekleri rakamın toplam birikimlerinin dörtte üçünü ve toplamda 10 bin TL'yi aşamayacağını kaydetti.

Haber Kıbrıs TV'de Ali Baturay'ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk olan Bakan Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı'ndan çekilecek paranın geri ödeme koşulu olmayacağını ifade etti.

Sucuoğlu, şu anki düzenlemeye göre, İhtiyat Sandığı'ndan belli koşullarda yılda bir kez avans çekilebildiğini, ülkenin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak para çekilmesini kolaylaştırıcı düzenlemeye gitme kararı aldıklarını ve bu mayıs ayının ilk haftasından itibaren İhtiyat Sandığı'ndan ayda 2 bin TL çekilebileceğini bildirdi.

İş yerleri kapanan çalışanlara 1500 TL katkı konusunda 5 bakanlığın müsteşarı ve bakanlığının teknokratlarından oluşan komitenin toplantılarına devam ettiğini kaydeden Faiz Sucuoğlu, bu süreçte öncelikle kapalı ve açık sektörlerin tespit edileceğini, ilgili sektörlerin işverenlerinden müracaat kabul edileceğini söyledi.

Sucuoğlu, 1500 TL'lik katkıdan yararlanabilmek için kayıtlı ve sigortalı olmak gerektiğini vurguladı ve bu ödemelerin de mayıs ayının ilk günlerinde yapılacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, işten durdurmaları “yasakladıklarını” da öne sürerek, bir ay önceden ihbar vermiş olanların, çalışma yılı süresine göre ve kullanılmayan izinlerin parasının ödenmesi koşuluyla işten durdurmaya gidebileceğini söyledi.

‘6 bin yabancıya ‘cep harçlığı’



Sucuoğlu, çalışma izniyle üçüncü ülkelerden gelen ve şu anda çalışmayan 6 bin kişi tespit ettiklerini, onlara da 1500 TL'den daha düşük, cep harçlığı olabilecek bir katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Sucuoğlu, bu durumdakilere büyük oranda işverenleri tarafından belirli katkılar yapıldığını kaydetti.