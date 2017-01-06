Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Güzelyurt Hastanesi için yakın zamanda yeniden ihaleye çıkacaklarını, Bakanlık olarak hastaneyi yapma kararlılığında olduklarını söyledi.

Sucuoğlu, Güzelyurt Belediyesi’nde, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bölge milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerine Güzelyurt Hastanesi konusundaki son gelişmeleri aktardı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu, yeni yapılacak hastanenin ihalesi konusunda bir takım aksilikler olduğunu, bu nedenle hastane ihalesini iptal ettiklerini söyledi.

Sucuoğlu, 3 Aralık 2016 tarihinde hastane ihalesinin gazete yoluyla ilan edildiğini, 23 Aralık 2016’da ise kapanacağını tüm müteahhitlere duyurduklarını anlattı. Sucuoğlu şunları aktardı:

“Genel şartnamenin 31. Maddesinin 6. Fıkrasında belirtilen bir seferde 16.560 metre kare iş yapmış müteahhitlerin tam puan alır şartına yoğun itirazlarda bulunuldu ve müteahhitlerimizin çok büyük bir kısmının ihaleye teklif vermeyeceği tespit edilmiştir. Ortaya çıkan kargaşayı önlemek ve daha çok müteahhidin ihaleye katılmasını sağlamak amacıyla, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak adına ihale sürecini daha şeffaf yürütmek gayesi ile bakanlığımız ihaleyi iptal etmek durumunda kalmıştır.”

Güzelyurt bölgesinin uzun yıllardır ilçe olmasına karşın gerekli yatırımların yapılamadığını belirten Sucuoğlu, olası bir anlaşmada Güzelyurt’u verilecek bir bölge olarak görmediklerini de söyledi.