Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bu sabah bakanlıkta basın toplantı düzenledi.

Doktorların ikinci iş yapması konusunda alınan mahkeme kararını değerlendiren Sucuoğlu, özetle şunları söyledi:

Böyle bir kararın çıkacağı anayasal anlamda beklenen bir karardı.

Bakanlık olarak en başından itibaren ikinci işin olmayacağını ancak böyle bir kararın alınması ve uygulanmasının yumuşak geçiş denilen sürece ile olacağını aksi halde sağlıkta ciddi sıkıntı doğuracağını söyledik.

Yeni yasaların gelmesi ile 2017 yılı sağlıkta reform yılı olacak. 40 yıllık taşları yerinden oynatıyoruz. 2017’yi yeni sistem yılı, sağlıkta yeniden düzenleme yılı olarak kabul ediyoruz. Kardiyolojide de sıkıntı yok.

Aynı davayı öğretmenler de açsa aynı süreç isleyecek. Bu karar emsal teşkil ediyor.

ANIL AKTUNÇLAR OTOPSİ RAPORU

Özel bir hastanede estetik ameliyat olduğu sırada yaşamını yitiren 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar’ın ölüm nedenin belirlenmesi için beklenen otopsi raporuna da değinen Sucuoğlu şunları söyledi: raporun kısa sürede gelmesi gerekiyor. Hem Türkiye'deki hem de İdris Deniz'in otopsi sırasında hazırladığı raporu yargıya sunacağız.