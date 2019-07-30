Sucuoğlu: Asgari ücret 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, yeni asgari ücretin 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacağını söyledi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, yeni asgari ücretin 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacağını söyledi.
Sucuoğlu, bu açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı asgari ücretle ilgili bakanlık haberinin altına gelen eleştirilere verdiği yanıtla yaptı.
Hatırlanacağı üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 kez toplanmış, son toplantıda talepler masaya yatırılmıştı.
Komisyon, üçüncü kez bir araya gelmek için 2 Ağustos Cuma gününün belirlemişti.
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Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik, asgari ücret, faiz sucuoğlu
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