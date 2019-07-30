Sucuoğlu: Asgari ücret 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, yeni asgari ücretin 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacağını söyledi.

Sucuoğlu, bu açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı asgari ücretle ilgili bakanlık haberinin altına gelen eleştirilere verdiği yanıtla yaptı.

Hatırlanacağı üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 kez toplanmış, son toplantıda talepler masaya yatırılmıştı.

Komisyon, üçüncü kez bir araya gelmek için 2 Ağustos Cuma gününün belirlemişti.