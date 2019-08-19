Suçunu kabul etti

Ülkeye Lokmacı geçiş noktasından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile girmeye çalışırken yakalanan zanlı C.L.K. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı C.L.K.’nin 17 Ağustos 2019 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı geçiş noktasından kuzeye giriş yapmak istediği sırada üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri ve yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının çantasında ise içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare alındığını belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini söz konusu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca konu maddeleri tasarruf edip ithal etme amacının ne olduğunu araştırılacağını belirterek tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.