Suçunu itiraf etti serbest kaldı

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçmek isterken yakalan zanlılar A.C., B.J.O., A.A., M.S., T.S., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, olguları aktardı. Polis, zanlı A.C.’nin ‘Ağır Bir Cürüm işlemek Kastıyla Gizli ittifak’ ve B.J.O., A.A., M.S., T.S.,’nin ‘ikamet izinsiz’ suçlarıyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, olayın 15 Temmuz tarihinde Akıncılar köy girişinde meydana geldiğini anımsatarak, A.C.’nin kullanımındaki araçta B.J.O., A.A., M.S., T.S.,’nin Kıbrısın güneyine gizlice geçiş yapmak isterken yakalandıklarını kaydetti.

Polis, A.C.’nin sorgusunda adı edilenleri 50 Euro karşılığı Akıncılar köyünden Kıbrısın güneyine geçireceğini itiraf ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlı A.C.’nin haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2 kefilin 100 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanması, diğer zanlıların ise 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.