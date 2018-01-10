Lefkoşa’da Sokak ortasında kız arkadaşı Semiye Şeytan’ı av tüfeği ile vurarak öldürmeye teşebbüs eden zanlı Ç.K. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı.

İneci, 8 Ocak tarihinde saat 17.30 raddelerinde Lefkoşa’da Yaman Market arkasında, Doğancı’da sakin zanlı Ç.K.’nin, kız arkadaşı Semiye Şeytan’a yaklaşık 2 metre mesafeden öldürmek maksadı ile ateş ettiğini ve ağır bir şekilde yaraladığını söyledi.

Polis müşteki Şeytan’ın sol kalça ve sol uyluk adalesinden vurularak ağır şekilde yaralandığını ve 112 Acil servisi ile hastaneye kaldırılarak yapılan müdahale doğrultusunda cerrahi servisinde müşahede altına alındığını mahkemeye aktardı.

Polise gitti, teslim oldu

Müfettiş Muavini İneci, zanlının olay yerinden ayrıldıktan sonra tasarrufundaki tüfek ile polise giderek teslim olduğunu ve gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini tüfeğin balistik incelemesinin yapılacağını ve alınan gönüllü ifadenin teyit edileceğini belirten İneci, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı mahkemede konuştu: Suçum ortada, gereği yapılsın

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı “Suçum ortada gereği yapılsın” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.