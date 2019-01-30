"Suçlu Türkiye, Kıbrıs Masum… "

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2005’te Kıbrıs’ın güneyinde işlenen Güzelyurtlu ailesi cinayetinin aydınlatılmaması konusunda 2’ye karşı 15 oyla Türkiye’yi sorumlu tuttuğu kararı, bugünkü gazeteler tarafından, Kıbrıs Başsavcılığının “Kıbrıs delilleri tanınmamış bir varlığa veremezdi” açıklamasına vurgu yapılarak aktarıldı.

AİHM kararını “Tek ‘Suçlu’ Türkiye… AİHM Kıbrıs’ı Kıbrıslı Türklerin Cinayetiyle İlgili Her Türlü Sorumluluktan Azat Etti” başlığıyla okurlarına aktaran Politis, “Başsavcılık: İcraatlarımızı Haklı Çıkardı” başlığıyla da karar üzerine Kıbrıs Başsavcılığından yapılan açıklamayı verdi.

Habere göre Başsavcı Kostas Kliridis imzasıyla yayınlanan açıklamada, “AİHM, Kıbrıs makamlarının şüphelilerin Türkiye tarafından verilmesi/iadesini başarmak için elindeki bütün imkanları kullandığına hükmetti” denildi.

Açıklamada, 2005’te işlenen cinayetin ardından biri Kıbrıs Cumhuriyeti diğeri KKTC polisi tarafından olmak üzere iki paralel soruşturma yürütüldüğüne, KKTC polisi tarafından yapılan soruşturma sonucunda şüphelilerin tutuklandığı ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldıkları, haklarında cezai işlem yapılmadığı belirtildi.

Kıbrıs polisi tarafından yapılan soruşturma sonrasında 8 şüpheli hakkında ulusal ve Avrupa tutuklama emirleri çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, cinayeti güneyde işleyen şüphelilerin daha sonra kuzeye, buradan da Türkiye’ye kaçtığı gerekçesiyle, haklarında çıkartılan tutuklama emirlerinin Atina üzerinden Türkiye’ye gönderilerek iadelerinin talep edildiği kaydedildi.

Açıklamada “Türk tarafı tutukluları Kıbrıs Cumhuriyeti’ne iade etseydi failler cezalandırılabilirdi. Bunun yerine delillerin Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından işgal makamlarına verilmesinde ısrar edildi ki bu mümkün değildi. Bu, Kıbrıs’ın kendi kontrolü altındaki bölgede işlenen bir cinayetle ilgili cezai yetkisinden, kendi hükümranlığı içerisindeki tanınmamış bir varlığın ‘mahkemeleri’ lehine feragat etmesi demekti. Bunun sonucunda da Türkiye mahkum edildi” ifadeleri kullanıldı.

Haravgi haberi manşetten “Kıbrıs Masum Türkiye’ye Mahkumiyet… AİHM: Kıbrıs Makul Ölçüde Bekleneni Yaptı… Türkiye Tazminat Ödeyecek… Makamlar Şüphelilerin İadesini İsteyecekti” başlık ve spotlarıyla verdi

Fileleftheros “Suçlu Türkiye, Kıbrıs Masum… AİHM’in Üç Kıbrıslı Türkün Cinayetindeki İcraat Yöntemine İlişkin Önemli Kararı… ‘Kıbrıs Delilleri Tanınmamış Bir Varlığa Veremezdi’” başlığını kullandı.