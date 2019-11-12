Suçlu bulundular, ceza açıklanacak

Devrim DEMİR

Ocak ayında Girne’de iş insanı Bulut Akacan’ın da karıştığı darp davası Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı. Mahkeme, sanık Vasıf Kurbanov, Orçun Özorcun ve Bulut Akacan'ı işlediği tüm suçlardan suçlu buldu.

Mahkemenin ceza takdirini saat 2'de açıklaması bekleniyor.

Girne Kaza Mahkemesinde yoğun gün

Polis bugün Ağır Cezada okunacak Akacan davası ve Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek Sahte Evrak davası ile ilgili geniş güvenlik önlemi aldı. Mahkeme, polis ve çevik kuvvet tarafından bekleniyor.

Yol boyunca bazı noktalarda çevik kuvvet ve Polis tutuluyor.

Vahim zarar suçundan suçlu bulundular

Sanıklar Vasıf Kurbanov, Bulut Akacan ve Orçun Özorcun 6 ayrı davadan yargılandı. Oy birliği ile alınan kararı okuyan mahkeme başkanı Füsun Cemaller, olayın 7 Ocak tarihinde meydana geldiğini anımsattı.

Cemaller, incelenen olgular ve izlenen kamera görüntülerinin çok büyük titizlikle incelendiğini ve defalarca görüntüleri izlediklerini belirtti.

Başkan Cemaller, incelenen olgularda Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorcun'un sanık Bulut Akacan'ın talimatları ile hareket ettiğine bulgu yapıldığını ifade etti.

Mahkeme, Erhan Başay'ın sanıklar tarafından itilerek, çekilerek dışarıya atıldığına bulgu yaptı.

Sanıkların yargılandıkları vahim zarar suçundan suçlu bulunduklarını kaydeden Cemaller, Savcılığın bu suçu ispat etmek için mahkemede dinlettiği tanık Doktor Ahmet Ebeoğlu’nun şahadetine itibar ettiklerini belirtti.

Mahkeme, müşteki Zeki Asımoğlu’nun aldığı yaraların 'ağır yara' olduğuna bulgu yaptı.

Cemaller, Erhan Başay’ı darp etmesi için Bulut Akacan’ın Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun'u azmettirdiğine bulgu yaptıklarını söyledi.

Mahkeme sanık Vasıf Kurbanov, Orçun Özorcun ve Bulut Akacan'ı işlediği tüm suçlardan suçlu buldu.

Mahkeme ceza takdirini saat 2'de açıklayacak.