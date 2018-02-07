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Suçlamaları kabul ettiler

Suçlamaları kabul ettiler

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi ve Meclis etrafında yaşanan saldırı olaylarının zanlıları yargı önüne çıkarıldı

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SAAT: 16.20

Mesai saatinin dolması nedeniyle mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 9 Şubat Cuma gününe erteledi.

SAAT: 15.45

22 Ocak'ta Afrika Gazetesi önünde yaşanan olaylarla ilgili 6 sanık aleyhlerine getirilen ‘kanunsuz topluluk’, ‘ayaklanma’,’mala zarar verme’, ’kasti hasar’ ve ‘mülke tecavüz’ suçlamaları kabul etti.

Saat 14.00’de başlayan davayla ilgili Savcılık olgularını mahkemeye sundu. Savcının ardından mahkemeye savunma yapan sanıkların Avukatı Enver Öztürk, sanıkların eylemlerine yönelik tahrik iddiasında bulundu.

Savcı bu yöndeki iddialara itiraz etti, Avukat Öztürk, tanık dinlenmek üzerine ara talebinde bulundu, duruşmaya ara verildi... Öte yandan Afrika Gazetesi'nde 21 Ocak 2018 tarihindeki yayınlarına yönelik Savcılığın soruşturma başlattığı da mahkemede aktarıldı.

 

 

SAAT: 14.00

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi ve Meclis etrafında yaşanan saldırı olaylarının zanlıları, Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan yine geniş güvenlik önlemleri altında bugünkü duruşma için Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne tutuklu olarak getirildi.

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Polis, mahkeme çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, YDP milletvekili Bertan Zaroğlu da mahkeme salonuna yerini aldı.

 

 

FOTOĞRAFLAR DİDEM MENTEŞ

 

 

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