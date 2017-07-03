21:30

Suçlama oyunu başladı

ESRA AYGIN

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konferans merkezinden çıktığında kendisini bekleyen araca binmedi ve yürüyerek sokağın başında gösteri yapan UniteCyprusNow grubunun yanına gitti. Çavuşoğlu, UniteCyprusNow temsilcilerine Türkiye'nin önerilerinin ilk günkü önerilerden bir adım daha ileri olduğunu, Rum tarafının önerilerinin ise tam tersine daha da geri olduğunu söyledi ve "herkes önerileri okuyarak kendi değerlendirmesini yapmalı" dedi. UniteCyprusNow'ın kendisine birleşik Kıbrıs istediklerini söylemesi üzerine "Biz de ayni şey için çalışıyoruz"dedi. Çavuşoğlu, "Sayınız azalıyor, umudunuzu mu kaybediyorsunuz?" diye sordu. Bu haberin yayılmasının ardından Rum sözcü Nikos Christodoulides, Kıbrıslı Rum gazetecilere Çavuşoğlu'nun açıklamasını üzüntü ile karşıladıklarını söyledi ve "galiba kimileri ne kadar ciddi bir anda olduğumuzu anlamıyor ve başka bir amaç için uğraşıyor" dedi. Devamla, "Belki zor durumda olduklarındandır, ama bu açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Çavuşoğlu'nu davet ediyorum Türk önerisini açıklasın" dedi.

Özetle, suçlama oyunu başladı.

21:50

AKINCI, KIBRISLI TÜRK SİYASİLERİ BİLGİLENDİRİYOR.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı’ndaki bugünkü toplantıların tamamlanmasının ardından, Crans Montana’daki Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekili Armağan Candan, TDP Milletvekili Zeki Çeler, Bakanlık Müsteşarı Kudret Akay ve UBP Parti Temsilcisi Oğuzhan Hasipoğlu’nu kabul edecek. Crans Cumhurbaşkanı Akıncı, Montana devam eden Kıbrıs Konferansı’nın altıncı gününde de yapılacak bilgilendirme toplantısında, Kıbrıs Konferansı’nın bugünkü çalışmaları hakkında bilgilendirme yaparak, değerlendirmeleri alarak görüş alış verişinde bulunacak. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alacak.

Saat 21:25

Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm tarafların BM Genel Sekreteri ile varılan mutabakat ve prensipler çerçevesinde hazırlanan paketleri BM'ye sunmalarının ardından Rum liderle ilk toplantısında bir araya geldi. İki tarafın BM gözetiminde bir araya geldikleri "İkinci Masa" toplantılarında, güvenlik ve garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konular ele alınıyor. "Birinci Masa" toplantılarına ise 3 garantör ülke de katılıyor ve 5'li formatta yapılıyor.

SAAT 20:05

Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm tarafların BM Genel Sekreteri ile varılan mutabakat ve prensipler çerçevesinde hazırlanan paketleri BM'ye sunmalarının ardından Rum liderle ilk toplantısında bir araya geldi. İki tarafın BM gözetiminde bir araya geldikleri "İkinci Masa" toplantılarında, güvenlik ve garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konular ele alınıyor. "Birinci Masa" toplantılarına ise 3 garantör ülke de katılıyor ve 5'li formatta yapılıyor.

SAAT: 16.55

Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, saat 15.30’da (16.30) BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Kıbrıs Konferansı’nda bu sabah tarafların tüm başlıklarda askıda bekleyen unsurlara ilişkin öneri paketi sunmasının ardından toplantılara ara verilmişti.

İki taraf 18.00-19.30 saatleri arasında yeniden bir araya gelecek. Bu toplantının ardından 19.30-21.00 arasında da beşli formattaki birinci masanın toplanması öngörülüyor.

(TAK)

SAAT: 14.30

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çalışma yemeğinde bir araya geldi

SAAT: 13.46

AKINCI: HEP BERABER GÖRECEĞİZ

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve müzakere heyeti, tarafların paket sunduğu görüşmenin ardından Kıbrıs Konferansı’nın yapıldığı Le Regent Kongre Merkezi’nden ayrıldı.

Akıncı, binadan çıkışında gazetecilerin “İyimser misiniz?” sorusuna “Bu haftanın karar haftası olduğunu söyledim. Hep beraber göreceğiz” yanıtını verdi.

(TAK)

SAAT: 13.15

YUNANİSTAN ÖNERİ PAKETİNİ TOPLANTI ÖNCESİNDE SUNDU

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan’ın Güvenlik ve Garantiler ile ilgili tezlerini, bugünkü toplantının başlamasından önce hazırlayıp BM’ye verdiğini açıkladı.

Rum radyosuna göre Kocias, bu sabahki toplantıya girişinde yaptığı açıklamada BM’ye önceden verildiğini açıkladığı Yunan tezlerinin “kararların denetim ve uygulama mekanizması, Türk askerinin uzaklaştırılması ve Garanti Antlaşmalarının kaldırılması” ile ilgili olduğunu söyledi.

Bu haftayı “itidal ve dikkat gerektiren bir hafta” diye niteleyen Kocias, “Kimsenin, Kıbrıs’ın, mükemmel değil ama bütün diğerleri gibi normal bir devlete dönüşmesini engelleyebileceğini zannetmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

(tak)

SAAT: 12.10

ÖNERİLER KAPALI ZARF İLE

Kıbrıs Konferansı’nda bu sabahki toplantı, tarafların paket sunduğu bir saatlik toplantının ardından sona erdi. İki taraf, yerel saatle 18.00-19.30 (19.00-20.30) saatleri arasında bir araya gelecek. 19:30-21:00 (20.30-22.00)arasında beşli formattaki birinci masa toplantısı öngörülüyor.

Saat 10.00’da (11.00) başlayan toplantı, tarafların öneri paketlerini sunmasının ardından garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin ayrılmasıyla bir süre Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile devam etti.



Fotoğraflar Politis

Garantörler “Güvenlik ve Garantiler” başlığı altında, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafı tüm başlıklardan oluşan paket önerilerini BM'ye sundu.

BM, kapalı zarflarda sunulan tarafların paketlerinin birer kopyasını tüm taraflara dağıtacak. Paketlerin “Güvenlik ve Garanti” kısmı 5 tarafa sirküle edilecek.

Toplantıda, paketlerin içeriği ile gizlilik ilkesi konusunda mutabakat sağlandığı öğrenildi.

(TAK)

SAAT: 11.40

ÇAVUŞOĞLU TWITTER ÜZERİNDEN DUYURDU

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konferansının 2. haftasının başladığınıTwitter hesabından duyurdu: Kıbrıs konferansının 6. günü, daraltışmış grup toplantısıyla başladı

SAAT: 10.50

TARAFLAR GELMEYE BAŞLADI

Kıbrıs konferansında kritik hafta başlıyor. Taraflar Konferans Merkezi’nde. Bugün tarafların yazılı önerilerini eşzamanlı BM’ye sunması bekleniyor.

Merkeze ilk gelen Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis oldu, ardından Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı geldi.

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foto politis

Yunan Bakan Kotzias girişte şunları söyledi, “Güvenlik ve garantiler ile ilgili önerilerimizi sunduk. Bu hafta sağlıklı düşünüp, dikkatli çalışmalıyız. Kendi kendini yöneten bağımsız bir Kıbrıs’ı kimse engellemeyecek”



foto politis

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibi merkeze gelen son taraf oldu. Çavuşoğlu, "hazır mısınız?" sorusunsuna karşılık, "Her zaman hazırız" yanıtını verdi.



foto politis

Esra Aygın, Crans Montana'dan bildiriyor

KRİTİK HAFTA

İsviçre Alpleri’nde düzenlenen Kıbrıs Konferansı toplantıları, hafta sonu nedeniyle verilen aranın ardından bugün yeniden başlıyor.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın “karar haftası” olarak nitelediği konferansın ikinci haftasında, tarafların, tüm başlıklarda askıda bekleyen unsurlara ilişkin 5 farklı paket önerisini getirmesi öngörülüyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in konferansı, müzakere değil, karar konferansına dönüştüren girişiminin ardından bugünkü toplantıda, 3 garantör ülkenin ise sadece “Güvelik ve Garantiler” başlığındaki stratejik öneme sahip hususlardaki pozisyonlarının ana çerçevesini maddeler halinde listeleyerek, eş zamanlı BM’ye sunması bekleniyor.

AÇIKTA KALAN HUSUSLAR PAKET HALİNDE BAĞLANTILI ŞEKİLDE ELE ALINIYOR

Ocak 2017’de Cenevre’deki siyasi düzeydeki konferansın devamı niteliğinde 28 Haziran’da başlayan Crans Montana’daki toplantının ilk 4 günü, bir yandan Kıbrıs’taki taraflar ve garantörlerin katıldığı beşli toplantılar, bir yandan da liderlerin tüm başlıklarda askıda kalan unsurları ele aldığı görüşmeler şeklinde sürdü.

Kıbrıs’taki tarafların hem kendi aralarında, hem de garantörlerle gerçekleştirdiği toplantıların ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelmesiyle, “Güvenlik ve Garantiler” ile diğer 5 başlıkta açıkta kalan hususların paket şeklinde birbirleriyle bağlantılı olarak eş zamanlı ele alınması anlayışı önerisi yapıldı.

“YAKINLAŞ-KAZAN” YAKLAŞIMI

Liderlerle gerçekleştirdiği ikili temasların ardından garantörlerle ayrı ayrı görüşen Guterres’in önerisi üzerine garantörlerle liderlerin Cuma akşamı bir araya geldiği yemekli çalışma toplantısında tüm taraflar “yakınlaş-kazan” yaklaşımına onay verdi.

Tarafların farklı hususlardaki yakınlaşma adımlarıyla hızlı ilerleme elde edilmesine yönelik yeni yaklaşım, bir al-bir ver klasik müzakere anlayışını rafa kaldırıyor. Yeni yaklaşım, taraflar birbirlerine makul ölçüler içinde ne kadar yakınlaşırsa, o kadar kazanım elde etmelerini mümkün kılacak.

DENKTAŞ VE ERTUĞRULOĞLU SÜREKLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, konferans nedeniyle Crans-Montana’da bulunan siyasi parti başkan ve temsilcileriyle, toplantılardaki gelişmelere bağlı olarak, değerlendirme toplantıları yaptı.

Bazılarında TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da hazır bulunduğun toplantıların ilki, ilk gün çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından yapılmıştı. Akıncı, siyasi parti başkan ve temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekili Armağan Candan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekili Zeki Çeler ve UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.

Kıbrıslı Türk lider Akıncı, siyasi partilerle ikinci toplantısını, tarafların tüm konuları paket halinde ele almayı kabul ettiği üçüncü günün akşamı yaptı. Akıncı ve Çavuşoğlu, 3 saat süren akşam yemeğinden sonra bir araya geldiği Denktaş, Ertuğruloğlu ve siyasi parti temsilcilerine bilgi verdi.

AKINCI HAFTA SONU YOĞUN GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, konferans toplantılarına ara verilen cumartesi öğleden sonrası ve Pazar gününü yoğun bir toplantı trafiği ile geçirdi.

Akıncı, hem Türkiye Dışişleri Bakanı, hem müzakere heyeti, hem de siyasi partilerle görüşme yaptı.

Konferansın ilk haftası her gün baş başa görüşme yaptığı Mevlüt Çavuşoğlu ile cumartesi ve Pazar günü de toplantı yapan Akıncı, Pazar sabahı siyasi parti başkan ve temsilcileriyle yeniden değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kıbrıslı Türk lider Akıncı, ayrıca garantör ülke İngiltere’nın Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile 27 Haziran’da, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile ise 30 Haziran’da ikili görüşme yaptı.

(tak)