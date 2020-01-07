Suçla bağlantısı bulunamadı, serbest kaldı

Girne’de müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan H.G hakkındaki soruşturma tamamlandı, suçla bağlantısı tespit edilemeyen H.G serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz Cuma mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutuklama emri alınan zanlının suçla bağlantısı tespit edilemedi. Yapılan soruşturma sonucunda aklanan zanlı mahkemeye çıkarılmadan serbest kaldı.

Girne’de bir işletmede tahsildar olarak çalışan zanlının şirket adına topladığı 900 TL ile 350 sterlin parayı muhasebeye vermeyerek çaldığı öne sürülmüştü.

Polis, şikayetin 2019 yılı kasım ayında yapıldığını, zanlının söz konusu tarihten beridir arandığını belirtmişti. Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün tutuklama emri temin edilmişti.