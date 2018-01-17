'Suça ortak olmayın, satanları ihbar edin'

Biyologlar Derneği, Flora ve Faunanın Korunması Emirnamesi ile koruma altında olan yabani nergislerin, yol kenarlarında ve market tezgahlarında satıldığını belirterek, bu konuda polisi ve Çevre Koruma Dairesi’ni göreve çağırdı.

Dernek Medya Sekreteri Hasan Sarpten yaptığı yazılı açıklamada, Flora ve Faunanın Korunması Emirnamesi’ne göre nergis bitkisinin toplanması ve satılması yasak bitkiler arasında olduğunu hatırlattı.

Çevre Yasası uyarınca bu bitkilerin toplanması ve satışının cezasının “asgari ücretin iki katı” olduğunu, bu suçla para cezası tebliğ etme görevinin yasa tarafından açıkça polis ve Çevre Koruma Dairesi yetkililerine verildiğini anlatan Sarpten, nergislerin yok olma tehlikesine dikkat çekti.

Sarpten, çiçeklerin toplanmasıyla yeni tohum oluşumunun engellendiğini ve mevcut soğanlarla çok sınırlı bir üretim gerçekleştiğini belirtti.

Sarpten, vatandaşların yabani nergislerden satın almayarak suça ortak olunmaması çağrısında bulunarak, satanların polise veya ALO 123 Çevre Hattı’na ihbar edilmesini istedi.