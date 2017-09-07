Ayşe GÜLER

Türkiye’de “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/PDY” olarak anılan soruşturma kapsamında Nisan ayında başlatılan soruşturmada ilk aşama tamamlandı, hazırlanan 53 kişilik şüpheli listesi sonrasında Başsavcılık devreye girdi 13 KİŞİLİK YENİ EKİP DEVREDE… Başsavcı Yardımcısı Muavini Ergül Kızılokgil’in aralarında bulunduğu, 12’si polis memuru toplamda 13 kişilik yeni ekip, ‘şüpheli listesiyle’ ilgili ortaya çıkan sonucu hukuki çerçevede inceleyecek. Yapılacak inceleme sonrasında soruşturmadaki bir sonraki adım netleşecek. KIZILOKGİL: “GÖREVDEN EL ÇEKTİRME YA DA AÇIĞA ALMA YOK”…YENİDÜZEN’e tartışmalı soruşturmayla ilgili bilgi veren Başsavcı Yardımcısı Muavini Ergül Kızılokgil, 53 kişilik şüpheli listesinde yer alan polis memurları aleyhlerine getirilmiş dava olmadığını açıkladı, bu kişilerle ilgili ‘görevden el çektirme veya açığa alma’ işleminin söz konusu olmadığını kaydetti. Kızılokgil’in soruşturmayla ilgili açıkladı önemli satırbaşları: “Şüpheli listesinde yer alan polis memurları aleyhlerine getirilmiş dava yok”

“Bu kişilerle ilgili ‘görevden el çektirme veya açığa alma’ işleminin söz konusu değil”

“Şüpheli listesindeki kişiler hakkındaki delillerin, hukuken cezai yargılama başlatmak için yeterli olup olmadığına bakacağız”

“Suçlu bulunan kişilerin yargılanmaları Polis Yasası, Ceza Yasası ve diğer ilgili yasalar kapsamında yapılabilecek”

“Anayasa’ya göre hiçbir KKTC vatandaşının Türkiye’ye iade edilmesinin söz konusu değil”

“Suç varsa, ceza da burada olacak. Türkiye’ye verme durumu olamaz”

“TC vatandaşlarının iadeleriyle ilgili Adli Yardımlaşma ve İşbirliği Yasaları kapsamındaki prosedürler uygulanacak”

Aylardır derin sessizlikle yürütülen, Türkiye’de “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/PDY” olarak anılan ‘FETÖ soruşturmasıyla’ ilgili ilk aşama tamamlandı, Başsavcılık devreye girdi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Denetleme Kurulu tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında 53 polis memurlarının isimlerinin yer aldığı ‘şüpheli listesi’ Başsavcılık’a sunuldu. Başsavcı Yardımcısı Muavini Ergül Kızılokgil’in aralarında bulunduğu, 12’si polis memuru toplamda 13 kişilik yeni ekip, ‘şüpheli listesiyle’ ilgili ortaya çıkan sonucu hukuki çerçevede inceleyecek. Yapılacak inceleme sonrasında soruşturmadaki bir sonraki adım netleşecek.

Hem kamuoyu hem de hukuki çevrelerde soruşturmayla ilgili tartışmalar sürerken, YENİDÜZEN’e bilgi veren Başsavcı Yardımcısı Muavini Ergül Kızılokgil, 53 kişilik şüpheli listesinde yer alan polis memurları aleyhlerine getirilmiş dava olmadığını açıkladı.

Kızılokgil, bu kişilerle ilgili ‘görevden el çektirme veya açığa alma’ işleminin söz konusu olmadığını da kaydetti.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda suçlu bulunan kişilerin yargılanmalarının ise Polis Yasası, Ceza Yasası ve diğer ilgili yasalar kapsamında yapılabileceğini dile getiren Kızılokgil, yeni soruşturmada şüpheli listesinde yer alan kişiler hakkındaki delillerin, hukuken cezai yargılama başlatmak için yeterli olup olmadığına bakılacağını da aktardı.

Başsavcı Yardımcısı Muavini Ergül Kızılokgil:

“Yargılanmalar; Polis Yasası, Ceza Yasası ve diğer ilgili yasalar kapsamında…”

Başsavcı Yardımcısı Muavini Ergül Kızılokgil, polisin yürüttüğü ‘idari soruşturma’ sonrasında 53 kişilik ‘şüpheli’ listesi oluşturulduğunu, Savcılığın geçmişte yapılan işlemler ile ilgili ortaya çıkan sonuçları hiçbir etki, baskı ve kimseden emir almadan hukuki çerçevede incelediğini açıkladı.

Listede yer alan polis memurları aleyhlerine getirilmiş dava olmadığını dile getiren Kızılokgil, bu kişilerle ilgili ‘görevden el çektirme veya açığa alma’ işleminin söz konusu olmadığını da kaydetti.

Kızılokgil, soruşturmanın yeni başladığına değinerek, “Soruşturma sonucunda ne bulunacak, ne elde edilecek bunlar değerlendirecek” dedi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda suçlu bulunan kişilerin yargılanmalarının ise Polis Yasası, Ceza Yasası ve diğer ilgili yasalar kapsamında yapılabileceğini dile getiren Kızılokgil, yeni soruşturmada şüpheli listesinde yer alan kişiler hakkındaki delillerin, hukuken cezai yargılama başlatmak için yeterli olup olmadığına bakılacağını da aktardı.

“Neyle karşılayacağız, neyle yüz yüze geleceğimizi öngöremiyoruz”

Bu konuyla ilgili halka ve kamuoyuna yanlış ve eksik bilgiler verildiğini ifade eden Kızılokgil, ön plana çıkarılan yasal mevzuatların yanlış yorumlandığını, mevcut yasal mevzuatlardan bahsedilmediğini kaydetti.

Kızılokgil, “Böyle bir soruşturmayla ilgili sürekli açıklama yapmak doğru değildir. Soruşturmanın neticesini beklemek en güzeli” diyerek, soruşturmanın büyük çaplı yürütüldüğünü, bu nedenle de araştırmanın ne zaman biteceğine ilişkin öngörüde bulunmanın doğru olmadığını ifade etti.

Kızılokgil, “Neyle karşılayacağız, neyle yüz yüze geleceğimizi öngöremiyoruz” şeklinde konuştu.

“Suç varsa, ceza da burada olacak”

Anayasa’ya göre hiçbir KKTC vatandaşının Türkiye’ye iade edilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Kızılokgil, “Suç varsa, ceza da burada olacak. Türkiye’ye verme durumu olamaz” dedi.

Kızılokgil, gerek “FETÖ soruşturması” gerek farklı suçtan Kıbrıs’ın kuzeyinde olan TC vatandaşlarının ise iadeleriyle ilgili Adli Yardımlaşma ve İşbirliği Yasaları kapsamındaki prosedürlerin uygulandığını söyledi.