Suç ortağı tutuklandı

Lefkoşa' da faaliyet gösteren Cavada Restoran isimli işyerinde Ağustos 2019-23 Mayıs 2020 tarihleri arasında çalışmakta olan K. H.’nin şirketten para çalıp Kıbrıs’ın güneyine kaçması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı A. P. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, Lefkoşa' da Ağustos 2019-23.05.2020 tarihleri arasında faaliyet gösteren Cavada Restoran’ın müstahdemi olan K. H.’nin toplam 101 bin TL parayı şirket direktörü Girne' de sakin Fadıl Bilanlı' ya ödediğini beyan edip ödemeyerek sirkat ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada suç ortağı olan zanlı A. P.'nin Kıbrıs’ın güneyine kaçan zanlı K. H. ile Whatsapp telefon konuşmalarında olay ile ilgili yazışmaların tespit edildiğini ve zanlı A.P'nin sözlü beyanları olduğunu belirterek mahkeme emri ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken Whatsapp konuşmaları ve telefon konuşmaları olduğunu belirterek zanlı lehine veyahut aleyhine olacak hususların tespit edile bilmesi ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.