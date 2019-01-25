Suç ortağı da tutuklu yargılanacak

Kıbrıs’ın güneyinde “Adam Öldürmeye Teşebbüs” suçundan aranan ve Girne’de tespit edilerek tutuklanmasının ardından mahkemeye çıkarılan Slovakya uyruklu zanlı Miroslav Balazovjech, aleyhindeki soruşturma tamamlandı zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı.

Döşenci Zanlı Miroslav Balazovjech’in “Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçundan methaldar olduğunu ayrıca Kıbrıs’ın güneyinde “Adam Öldürmeye Teşebbüs” suçundan aranan ve yasa dışı yollarla Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan zanlının 21 Ocak günü Girne’de tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Zanlının 2018 yılı Aralık ayı içerisinde tespit edilemeyen bir yerden kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptığının ve söz konusu tarihten beri ülkemizde ikamet izinsiz olarak bulunduğunun ortaya çıktığını belirten Döşenci, ülkemizde yasal bağı ve yasal statüsü bulunmayan zanlının serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayarak, Miroslav Balazovjech’in tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimali yüksek olan zanlının 2 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.