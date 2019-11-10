Suç ortağı aranıyor

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın güneyine geçmeye çalıştığı sırada yakalanan zanlı A.S.Y. tutuklanarak bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Sensev mahkemede olayla ilgili bulguları aktardı.

Sensev, A.S.Y.’nin Birinci Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi ihlal suçuna karıştığını söyledi.

Polis, 10 Kasım’da saat 02.00 sıralarında Lefkoşa'da 1. Derce Askeri Yasak bölge olan Yiğitler Burcu’nda surlardan Taksim sahasına inerek birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini ve görevli askerler tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının KKTC'ye 08 Kasım 2019 tarihinde konferans sebebi ile giriş vizesi verildiğini belirterek mesele ile ilgili olarak zanlıya güneye geçmesi için kimin yardımcı olduğunun araştırılacağını belirtti. Polis tahkikatın henüz çok yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gerek kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.