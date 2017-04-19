Toplumda ciddi artış gösteren suç oranları, 2016 yılı Mahkeme Faaliyet Raporu verilerine de yansıdı. Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemine 2016 yılında 626 dava geldi, bu davaların 420’si sonuçlandı.

Ayşe GÜLER

Toplumda ciddi artış gösteren suç oranları, 2016 yılı Mahkeme Faaliyet Raporu verilerine de yansıdı. Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemine 2016 yılında 626 dava geldi, bu davaların 420’si sonuçlandı. 2015 yılına oranla Ağır Ceza huzurunda görüşülen duruşmalarda yüzde 10 oranında artış yaşandı.

UYUŞTURUCU İLK SIRADA!... Geçtiğimiz yıl Ağır Ceza Mahkemeleri’nin ‘uyuşturucu madde tasarrufu, uyuşturucu madde satma, kenevir yetiştirme’ suçundan 260 dava geldi.

Geçtiğimiz yıl Ağır Ceza Mahkemeleri’nin ‘uyuşturucu madde tasarrufu, uyuşturucu madde satma, kenevir yetiştirme’ suçundan 260 dava geldi.

Uyuşturucunun ardından Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemini en fazla ‘Resmi evrak sahtelemek, sahte evrak düzenlemek, sahte banknot tedavüle koymak’ suçları meşgul etti.

Bu suç ile ilgili Ağır Ceza’nın gündemine 100 dava geldi.

Bunun yanı sıra ‘cinsel tecavüz ve diğer cinsel suçlar’ ile ilgili toplamda 29 dava Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görüşüldü.

73 dava hakkında takipsizlik…

Faaliyet Raporu’na göre; Başsavcılık, 73 dava hakkında nolle proseque (takipsizlik) dosyaladı, 35 dava ise alt mahkemeye iade edildi. Davaların 98’i ise neticelendirilemeyerek 2017 yılına kaldı.

‘Uyuşturucu madde tasarrufu, uyuşturucu madde satma, kenevir yetiştirme’ ilk sırada…

RESMİ EVRAK SAHTELEMEKTEN 100 DAVA!... ‘Resmi evrak sahtelemek, sahte evrak düzenlemek, sahte banknot tedavüle koymak’ suçları ile ilgili davalar, 2016’da Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemini en fazla meşgul eden duruşmalar arasında yer aldı. Bu suç ile ilgili Ağır Ceza’nın gündemine 100 dava geldi.

Geçtiğimiz yıl Ağır Ceza Mahkemeleri’nin ‘uyuşturucu madde tasarrufu, uyuşturucu madde satma, kenevir yetiştirme’ suçundan 260 dava geldi.

2015 yılına göre bu suçla Ağır Ceza huzuruna gelen dava sayısında artış yaşandı.

‘Resmi evrak sahtelemek’ suçu da yüksek!

Uyuşturucunun ardından geçtiğimi yıl Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemini en fazla ‘Resmi evrak sahtelemek, sahte evrak düzenlemek, sahte banknot tedavüle koymak’ suçları meşgul etti.

Bu suç ile ilgili Ağır Ceza’nın gündemine 100 dava geldi. 2015’te bu dava ile ilgili sayı 70’ti…

90 dava ‘soygun yapmak, ev dükkan açmak ve sirkat’ ile ilgili…

Öte yandan geçtiğimiz yıl ‘Soygun yapmak, ev dükkan açmak ve sirkat’ suçlarıyla ilgili yürülen dava sayısı da dikkat çekti.

2016’da bu suçla ilgili 90 dava Ağır Ceza’nın huzuruna geldi. 2015’e göre söz konusu suçla ilgili getirilen dava sayısında düşüş olduğu da görüldü. 2015’te 118 dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne gelmişti.

‘Adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama ve darp’ davası sayısı 50!

Faaliyet Raporu’na göre 2016’da ‘Adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama ve darp’ suçlarıyla ilgili Ağır Ceza Mahkemelerinde görüşülen dava sayısı 50 oldu.

Bunun yanı sıra Ağır Ceza’da ‘Taammüden adam öldürme’ suçuyla ilgili ise 2 dava görüşüldü.

Cinsel suçlarda ARTIŞ!

Kamuoyunda cinsel tecavüz ve diğer cinsel suçlardaki artış, faaliyet raporuna da yansıdı.

Resmi verilere göre; 2016 yılında ‘cinsel tecavüz ve diğer cinsel suçlar’ ile ilgili toplamda 29 dava Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görüşüldü.

Devleti gelirden mahrum etmek, yasa dışı yollardan ithalat!

Öte yandan ‘devleti gelirden mahrum etmek’, ‘yasa dışı yollardan ithalat yapmak’ ve ‘izinsiz kazı yapmak, eski eser tasarrufu’ suçlarıyla ilgili Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda gelen davalarda artış olduğu raporda dikkat çekti.

Buna göre geçtiğimiz yıl ‘devleti gelirden mahrum etmek’ suçundan 6 dava Ağır Caza huzuruna gelirken bu yıl aynı suçtan olan dava sayısı 25’e çıktı.

2015’te ‘yasa dışı yollardan ithalat yapmak’ suçundan 1 dava görüşülürken, geçtiğimiz yıl aynı suçtan 3 dava Ağır Ceza’da görüşüldü, ‘izinsiz kazı yapmak, eski eser tasarrufu’ suçlarıylailgi de dava sayısı 8’den 10’a yükseldi.

Diğer suçlar…

‘Ceza evinden firar, yasal vasiden kaçırma, mülke tecavüz’: 1, yetkisiz haberleşme hizmeti sağlama: 6, Tedbirsiz ve dikkatsiz bir fiil neticesi ölüme sebep olma:17”