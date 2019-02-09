Şubat tatilinde Kıbrıs revaçta

Çocuklu ailelerin yarıyıl tatili tercihleri arasında iç turizmde günübirlik Trodos turları gelirken, yurt dışında ise başta Uludağ olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kayak merkezleri tercih edildi. Yarıyıl tatilini fırsat bilen vatandaş, kayak merkezlerinin bulunduğu kar temalı turlara yöneldi.

Yarıyıl tatilinde yurt dışı gezilerini tercih eden vatandaşın cebinden bin 300 TL’den başlayarak yaklaşık 3 bin TL’yi bulan rakamlar çıktı. Başta uçak biletleri olmak üzere, otel, konaklama süresi gibi çeşitli etkenler bu maliyette önemli rol oynadı.

TURİZM ACENTELERİ KAYGILI: Her yıl olduğu gibi bu kış da kar temalı turlar ilgi görürken, bu ilgiden memnun olan acenteler, uçak bileti ücretleri ve dövizin seyri nedeniyle artış olmadığını belirtti. Acenteler, önümüzdeki yaz sezonu için kaygılı…

Fehime ALASYA

Yarıyıl tatili zilinin çalmasıyla çocuklarıyla keyifli anlar yaşamak isteyen aileler ya günübirlik, ya da konaklamalı kayak merkezlerine yöneldi, turizmciler bu yıl ilginin büyük oranda düştüğünden yakındı.

Her yıl olduğu gibi bu kış da kar temalı turlar ilgi görürken, bu ilginin giderek azaldığını belirten acenteler, uçak bileti ücretleri ve dövizin seyri nedeniyle yurt dışına olan taleplerin giderek düştüğünü belirtti.

Yarıyıl tatilini fırsat bilen vatandaşların tercihi arasında kayak merkezlerinin bulunduğu kar temalı turlar ilk sırada yer aldı.

Ekonomik açıdan uygun görülen yurt içi tatilinde günü birlik Trodos turları tercih edilirken, yurt dışındaki taleplerin başında ise Uludağ olmak üzere, Türkiye’nin çeşitli kayak merkezli bölgeleri geldi.

Yurt içinde 70 TL’den başlayan günübirlik turlar, yurt dışında kişi başı 2 bin TL’ye dek oldukça değişken fiyatlar gösterdi. Fiyatları tetikleyen nedenler arasında uçak biletleri gelirken, bunda, özel tercihler, konaklama gecesi ve konaklama alanları da etkili oldu.

Uçak biletleri maliyeti arttırdı

Yarıyıl tatilinde yurt dışı gezilerini tercih eden vatandaşın cebinden bin 300 TL’den başlayarak yaklaşık 3 bin TL’yi bulan rakamlar çıktı. Başta uçak biletleri olmak üzere, otel, konaklama süresi gibi çeşitli etkenler bu maliyette önemli rol oynadı.

3 gece dört gün konaklamalı bir İstanbul turu 1.500 TL civarına mal olurken, turda iki günlük İstanbul gezisi, çeşitli müzeler ve çocuklar için aktivite merkezleri yer aldı. Kayak merkezi temalı turların ücretleri ise bin 300 TL’den başlayarak 3 bin TL’yi buldu. 6 gece 7 günlük bir Kars turu 2 bin 500 TL, 3 veya 4 gece konaklamalı Kartalkaya- Uludağ turu ise 2 bin ila 3 bin TL civarında değişti.

Talep yurt içinde Trodos, yurt dışında Uludağ’a

Başta Uludağ olmak üzere, Kartalkaya ve Kars gibi kayak merkezlerinin tercih edildiğini belirten turizm acenteleri, bu yılki yarıyıl tatilinde özellikle çocuklu ailelerin tercihi arasında kayak merkezlerinin bulunduğu kar temalı turların yer aldığı belirtti.

Geçmiş yıllara kıyasla bu yılki tatil taleplerinde düşüş olduğunu anlatan acenteler, nedeninin uçak biletleri ve dövize bağlı hayat pahalılığına bağladı. Acenteler, önümüzdeki yaz sezonu için oldukça kaygılı…

TURİZM ACENTELERİ KAYGILI

Her yıl olduğu gibi bu kış da kar temalı turlar ilgi görürken, bu ilgiden memnun olan acenteler, uçak bileti ücretleri ve dövizin seyri nedeniyle artış olmadığını belirtti. Acenteler, önümüzdeki yaz sezonu için kaygılı…

Hüseyin Ercantan (Sayar Turizm Direktörü): “Yurt dışına talep düştü, bu yaz aylarına da yansıyacak diye korkularımız var”

Ali Polatkan (Polatkan Turizm Direktörü): “Trodos turlarına veya günü birlik gezilere çok fazla talep olduğunu görüyoruz.”

Mustafa Akyön (Bakyön Turizm): “Yurt dışı tatillerinde çok çok büyük düşüş var”

Ziver Hayatseven (Sevener Turizm Acentesi):“Dövizin artışı Türkiye hariç turları etkiliyor. Bu yüzden TC yönünde rağbet her yıl artıyor”

Zeki Ziya (Cyprus XP Travel Direktörü): “İnsanların tatil yapma gücü çok geriledi”

Taha Tamam (Kösezade Turizm İnsan Kaynakları Müdürü): “Her yıl kayak merkezlerinin olduğu tatil noktalarına gidişler oluyor”

Özgür Tahiroğlu (Side Turizm): “Bu fiyatlar yazın çok daha kötü olacak”

ACENTELER NE DÜŞÜNÜYOR?

Hüseyin Ercantan (Sayar Turizm Direktörü):

“Yurt dışına talep düştü, bu yaz aylarına da yansıyacak diye korkularımız var”

“Trodos’a günü birlik gidişler var, özellikle hafta sonu, birçok otobüs kalkıyor. Bunun dışında İstanbul’a turlarımız oldu. Özellikle çocuklara yönelik yerlere, katılım güzeldi. Bir de özellikle kar tatili için Uludağ, Kartalkaya gibi yerlere aşırı olmasa da talep oldu. Bunlar dışında Ankara’dan Doğu Ekspres tren ile Kars’a tur düzenledik, Çıldır gölüne gezilerimiz oldu.

Bu dönemde özellikle kar temalı tatiller tercih ediliyor.

Geçen yıla oranla yüzde 20’lik düşüş oldu. Geçen yıl İstanbul turlarına daha fazla talep vardı.

Nedenini de uçak biletlerinin yüksek olması ve dövizin de yükselişiyle gelen pahalılıktır. Bu düşüş yaz aylarına da yansıyacak diye korkularımız var. İnsanlar tatilinden kısıyor.”

Ali Polatkan (Polatkan Turizm Direktörü):

“Trodos turlarına veya günü birlik gezilere çok fazla talep olduğunu görüyoruz”

“En çok ilgi gören Türkiye’deki kayak merkezleri oldu. Yaklaşık 500’e yakın kişi gitti diye düşünüyorum. En fazla talep kayak merkezlerine oldu. Geçen yıla oranla bu ilgi daha çok arttı. Bu yıl Avrupa’ya talep olmadı. Uludağ’daki Vinter Fest Kayak Merkezi’ne büyük ilgi oldu. Kartalkaya’ya da ilgi oldu. Trodos turu biz düzenlemiyoruz ama yapılan turlara veya günü birlik gezilere çok fazla talep olduğunu görüyoruz.”

Mustafa Akyön (Bakyön Turizm):

“Yurt dışı tatillerinde çok çok büyük düşüş var”

“Geçmiş yıllara göre en kötü dönemi geçiriyoruz. İnsanlar ya evinde ya da günübirlik Trodos turunda veya yerli otellerde. Yurt dışı tatillerinde çok çok büyük düşüş var. Sebebi ise uçak biletlerinin yüksek oluşu ve ekonomik sıkıntılar. Bu gidişat bizleri çok korkutuyor. Erken rezervasyon olduğu halde uçak biletleri çok ürkütücü. Yazın için uçak biletleri çok yükselecek, otellerde yüzde 45 indirim olsa dahi uçak biletleri felaket yükseldi. İnsanlar için tatil artık lükse kaçıyor. Bu sıkıntı çok büyük… Alternatif uçuşlar konmalı, seferler artmalı, uçak sayıları yeterli değil.”

Ziver Hayatseven (Sevener Turizm Acentesi):

“Dövizin artışı Türkiye hariç turları etkiliyor. Bu yüzden TC yönünde rağbet her yıl artıyor”

“Şubat döneminde en iyi turlarımız Trodos, Bursa, Uludağ, Kartalkaya yönüne oldu. Genelde yurt dışı dendiği zaman Türkiye tercih ediliyor, yurt içindeyse Trodos turu. Geçen yıla göre rağbet bu yıl çocuklu ailelerde daha fazla.

Bu tür turlar bin 300 TL civarı başladı, 2 bin 300 TL’ye dek satışımız oldu. Artan uçak bileti fiyatlarından kaynaklı bir artış yaşandı. Trodos ise günübirlik 70 TL.

Dövizin artışı Türkiye hariç turları etkiliyor. Bu yüzden TC yönünde rağbet her yıl artıyor.”

Zeki Ziya (Cyprus XP Travel Direktörü):

“İnsanların tatil yapma gücü çok geriledi”

“Gaziantep, Urfa yönüne de talep oldu. Yarıyıl tatilinde yurt dışına bir miktar talep oldu ama geçen yıllara oranla çok daha düşüktü. İnsanların tatil yapma gücü çok geriledi. Hayat pahalılığı burada çok büyük etken… Yarıyıl tatilinde de öğrenci geliş gidişleri uçak bileti fiyatlarını çok etkiledi. Vatandaş bu yıl kendini yurt dışı turlarından biraz çekti.”

Taha Tamam (Kösezade Turizm İnsan Kaynakları Müdürü):

“Her yıl kayak merkezlerinin olduğu tatil noktalarına gidişler oluyor”

“Bu yıl Bursa-Uludağ’a talep oldu. Bu talep geçen yıla oranla aynı, artış olmadı, her yıl kayak merkezlerinin olduğu tatil noktalarına gidişler oluyor.

Talep daha çok çocuklu ailelerdendi. Trodos’a da çok fazla talep oldu ama alışveriş ayaklı olmasından dolayı Türkiye tercih ediliyor. Kışın Avrupa ülkeleri soğuktan dolayı tercih edilmiyor.”

Özgür Tahiroğlu (Side Turizm):

“Bu fiyatlar yazın çok daha kötü olacak”

“Uçak bileti fiyatları çıkınca yurt dışında biraz gerileme oldu. Gidiş dönüş biletleri 600 TL’den aşağıya bulamıyoruz. Şu an düşük sezon olduğu için pek anlaşılmıyor. Bu fiyatlar yazın çok daha kötü olacak. Vergiler de yükseldi, tüm bu etkenlerle fiyatlar daha da çıkacak.

Biraz hareketlilik var ama insanlar daha çok iç turizme yöneldi. Türkiye’de Uludağ, Palandöken, yurt içindeyse Trodos’a talep oldu. Burada maliyetler 3 veya 4 geceyle sınırlı, çift olarak 3 veya dört bin TL’yi bulan turlardır. Otele ve kalış süresine göre de bur akamlar değişkenlik gösteriyor. Geçen yıl talep daha fazlaydı. Geçen yıl insanlar Antalya’ya 5 bin TL’ye gidebiliyordu, şimdi bu rakamlar 10 bin TL’ye çıktı. Yaz için büyük kaygılarımız var. Uçak biletlerinin yüksek olması ve dövizin de yükselişiyle gelen pahalılık, insanların tatillerini kısmasına neden oluyor.”