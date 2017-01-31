‘Şubat tatili’ ayarı

Ayşe GÜLER

Şubat tatili geldi, uçak biletlerinin fiyatı dudak uçuklattı.

İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 46 bin 581 öğrencinin bugün karne alacak olması, tatil planlarını da yeniden gündeme getirdi.

Yarıyıl tatili nedeniyle en fazla tercih edilen tatil yerleri arasında yer alan İstanbul ve Londra’ya gitmek isteyenler ödeyeceği ücretler tavan yaptı.

İstanbul’a gitmek isteyenlerin gidiş-dönüş uçak bileti için ödeyeceği miktar 406 TL ile 932 TL arasında değişirken, Londra için ise gidiş-dönüş uçak biletlerine 852 TL ila 1370 TL arasında fiyat ödemek zorunda kalacak.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, bugünden itibaren Cumartesi gününe kadar toplamda 303 uçak seferinin yapılacağını açıkladı, uçuşların ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir, Ankara ve Londra’ya gerçekleşeceğini belirtti

YENİDÜZEN, hem İstanbul hem de Londra için gidiş dönüş uçak bileti fiyatlarını inceledi, havayolu şirketlerinin fiyat düzenlemelerini araştırdı.

Atlasjet ile gidiş dönüş ortalama…

Atlatjet ile 2 Şubat-15 Şubat tarihlerinde Ercan’dan İstanbul’a gidiş-dönüş uçak bileti almak isteyenler ortalama 454 TL ila 584 TL ödemek zorunda kalacak.

Okulların tatil olmasıyla birlikte 2 Şubat tarihinde çocuklarıyla İstanbul’a tatile gitmek isteyenler sadece ‘gidiş bileti’ için en düşük 232.08 TL en yüksek 272.08 TL ödeyecek.

Uçuş saatlerine bağlı olarak değişen fiyatlara göre; sabah 08.20-09.50 ila akşam 19.40-21.10 saatlerindeki uçak bileti fiyatları 272.08 TL olarak belirlenmiş durumda.

Aynı gün 21.40-23.10 uçağı ile İstanbul’a gitmek isteyenler ise kişi başına diğer saat dilimlerine göre daha düşük fiyat ödeyecek, 232.08 TL’yi gözden çıkaracak.

Öte yandan okulların açılmasına bir gün kala, yani 15 Şubat’ta Ada’ya gelecek olanlar ise ortalama 222.62 ila 312.62 TL arasında değişen uçak bileti fiyatlarını ödemek zorunda kalacak.

Sabah saatlerindeki Ercan uçuşunun bilet fiyatı 312.62 TL olarak belirlenirken, 18.10-19.40 uçuşunun bilet fiyatı 262.62 TL, 21.50-23.20 uçuşunun fiyatı ise 222.62 TL olarak belirlendi.

THY…

Türk Hava Yolları(THY) ile 2-15 Şubat tarihleri arasında İstanbul tatili yapmak isteyenler gidiş-dönüş uçak bileti için ortalama 406.27 TL ila 932.22 TL arasında ücret ödeyecek. Buna göre 2 Şubat’ta İstanbul’a gitmek isteyenler ise ortalama 219.99 (promosyon fiyatı 21.20-22.55 saatlerindeki uçuş) ila 439.99 TL ödeyecek. 15 Şubat’ta dönüş için ödenecek uçak bileti fiyatlarının ortalaması ise yine promosyon fiyatı olarak belirlenen 186.28 TL (00.45-02.20 uçuşu) ile 492.23 TL arasında değişecek.

İSTANBUL İÇİN EN AZ 406 TL EN FAZLA 932 TL… Yarıyıl tatili nedeniyle en fazla tercih edilen tatil yerleri arasında yer alan İstanbul’a gitmek isteyenlerin gidiş-dönüş uçak bileti için ödeyeceği miktar 406 TL ile 932 TL arasında değişiyor.

Pegasus…

Pegasus ile İstanbul’a 2 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında gidiş-dönüş uçak bileti almak isteyenler ortalama 457.98 TL ila 816.98 TL arasında ücret ödemek zorunda kalacak.

2 Şubat’ta İstanbul’a gitmek isteyenler en az 226.99 TL en çok ise 493.99 TL ödeyecek. 15 Şubat’ta ise geri dönüş için ise 230.99 TL ila 322. 99 TL ödemek zorunda kalacak.

LONDRA BİLETLERİ DE CEP YAKIYOR!... Londra için de uçak biletleri dudak uçuklatıyor. Londra’ya tatile gidecek olanların gidiş-dönüş bilet fiyatları için ortalama 852 TL ile 1370 TL’yi gözden çıkartması gerekiyor.

Londra’ya gitmek de cep yakıyor!

Şubat tatilinde en fazla tercih edilen yerler arasında yer alan Londra için de uçak biletleri dudak uçuklatıyor.

Londra’ya tatile gidecek olanların gidiş-dönüş bilet fiyatları için ortalama 852 TL ile 1370 TL’yi gözden çıkartması gerekiyor.

Atlasjet ile 2 Şubat tarihinde Londra’ya gitmek isteyenler aktarmalı uçuş için 137.90 dolar yani 536.441 TL ödemek zorunda. 15 Şubat tarihinde Ada’ya gelmek isteyenlerin ödeyeceği miktar ise 151.30 dolar yani 588 TL olacak. Atlasjet ile söz konusu tarihlerde Londra’ya gitmek isteyenler gidiş-dönüş 1173 TL ödeyecek.

THY ile Londra’ya aynı tarihlerde gidiş-dönüş bilet almak isteyenler ise ortalama 1150.642 TL ödemek zorunda kalacak.

Öte yandan Pegasus Havayolları ile Londra’ya gidiş-dönüş uçak biletlerinin fiyatı ise 852 TL ila 1370 TL arasında değişiyor. Yurttaşlar, 2 Şubat’ta Londra’ya gidebilmek için 367 TL ila 592 TL, dönüş bileti için ise ortalama 485 TL ila 778 TL ödeyecek.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, bugünden itibaren Cumartesi gününe kadar toplamda 303 uçak seferinin yapılacağını açıkladı, uçuşların ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir, Ankara ve Londra’ya gerçekleşeceğini belirtti

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi: 5 günde, 303 uçuş

Öte yandan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, bugünden itibaren Cumartesi gününe kadar toplamda 303 uçak seferinin yapılacağını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Sofi, en fazla yoğunluğun 74 sefer ile Cuma günü yaşanacağı bilgisini verdi.

Uçuşların ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir, Ankara ve Londra’ya gerçekleşeceğini belirten Sofi, Şubat tatili dolayısıyla uçak seferlerinde ekstra bir artış olmadığını da sözlerine ekledi.

Sofi, bugün 56 yarın ise 57 uçak seferinin gerçekleşeceğini ifade ederek, diğer günlerle ilgili uçak seferlerini şöyle sıraladı: “Perşembe 59, Cuma 74, Cumartesi 57”