YENİDÜZEN - Özel

Türkiye’den Kıbrıs’a su taşıyan ve önce 30 Ağustos tarihinde, ardından 25 Eylül’de tamamlanacağı söylenen borudaki arızanın tamiratı hava şartlarından dolayı yine ileri bir tarihe ötelendi, bugün Geçitköy Barajı’na akması beklenen su hala gelmedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar, 10 Eylül’de Su Temin Projesi’nde meydana gelen arızanın giderilmesi için yürütülen çalışmaları yerinde incelemiş, Oktay, 25 Eylül’de ülkeye su akışının sağlanacağını duyurmuştu.

Aradan geçen 10 gün gibi bir süre zarfında ise Tarım Bakanlığı, Türkiye'den gelen su hattının tamiratının hava şartlarından dolayı üç gün aksadığını ve ülkeye su gelişinin üç gün uzayacağını ifade etmişti.

Vatandaş susuz…

Yetkililerin su teminine ilişkin sürekli tarih ötelemesine karşın hala ülkenin birçok noktasında susuzluk hâkim… Özellikle yerel kaynağı bulunmayan veya yetersiz olan bazı belediyelerde vatandaş isyan etti, su temini yapan tankerler, taleplere yetişemedi.