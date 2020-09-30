Su yine gecikebilir

Devrim DEMİR

Su Temin Projesi’ndeki tamirat ‘hava şartları’na takıldı, suyu yeniden gelişinin gecikebileceği belirtildi.

Geçitköy Barajı’na akması beklenen su hâlâ gelmezken, ada geneli yaşanan su sıkıntısı giderek artıyor. Türkiye’den Kıbrıs’a su taşıyan ve önce 30 Ağustos ardından 25 Eylül’de tamamlanacağı söylenen borudaki arızanın tamiratı hava şartlarından dolayı yapılamıyor.

Denizdeki çalışmalar sürerken, gözler hafta sonuna çevrildi.

Ülkede yaşanan su sorunu nedeniyle belediyeler de ciddi sıkıntılar yaşarken, dün gün boyu Devlet Su İşleri’nden gelecek haberi bekledi.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü YENİDÜZEN’e konuştu.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) Kıbrıs Temsilcisi Yusuf Şahin tarihlerin üst mercilerce açıklanacağını, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Çalışmalar uzayacak...

Öte yandan, Yenidüzen’in Tarım Bakanlığı kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre, denizde çalışmalar biraz daha uzayacak… Elde edilen bilgiler arasında hava şartlarından dolayı denizde ciddi sıkıntıların yaşandığı da var.

Öngörülen en iyi tarih ise 1 veya 2 Ekim…

Bakan ve Müsteşarına gün boyu ulaşılamadı…

YENİDÜZEN, Tarım Bakanı Dursun Oğuz ve Müsteşarına dün gün boyu ulaşılamadı.

Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) Kıbrıs Temsilcisi Yusuf Şahin ise, tarihlerin en üst merciden açıklanacağını, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Belediyeler Birliği- Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar:

‘Hazırlık yapılıyor tarihi bakan açıklayacak”

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, suyun tarihi ile ilgili net bir tarih bildirilmediğini, Türkiye’den tarihin bakanlığa bildirilerek resmi açıklamanın Bakan Dursun Oğuz tarafından yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Özçınar, suyun geliş tarihi ile ilgili 25 Eylül açıklandığını yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu tarihin ötelendiğini şuan hazırlıkların devam ettiğini resmi bir tarih verilmediğini kaydetti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı:

‘Tarih yok”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, suyun gelişine ilişkin herhangi bir tarihin olmadığını söyledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

‘Suyun nereye verileceği daha önemli’

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, yaşanan su sıkıntısı nedeniyle zorlu bir sürecin yaşandığına işaret etti, hemen her gün DSİ ile iletişimde olduklarını kaydetti.

Güngördü, personelinin Girne Su İşleri Dairesi ile temasa geçtiğini, teknisyenlerin Devlet Su İşleri ile görüştüğünü suyun en geç 2 Ekim Cuma günü öğleden önce verilmesinin beklendiğini söyledi.

Güngördü, “Su sıkıntısının yaşandığı kadar suyun geldiği takdirde ilk önce nereye akacağı da çok önemli. Teknik bölüme söylenen suyun Cuma günü geleceği ama önce ana boruya mı düşecek? Direk mi verilecek bunu bilmek isteriz” dedi.