Su tankeri devrildi, yol kapandı: 1 yaralı

Çayırova - Bafra Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Ümit Çerçi yaralandı.

Kaza, saat 19:00 sıralarında, Ümit Çerçi (E-40), 97 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki TLE 618 plakalı su tankeri ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu su tankeri sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Ümit Çerçi kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Polis kaza ile ilgili açıklama yaparak yolun kapandığını duyurdu.

Açıklamada şöyle:

Çayırova- Bafra Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası yol içerisine devrilen bir su tankeri dolayısıyla, Çayırova - Bafra Anayolu trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım Pamuklu - Bafra Anayolundan sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.