Su projesi için Türkiye'den 14 kişinin gelişine izin

"Türkiye-KKTC Su Temin Projesi" kapsamında devam eden çalışmalar için Türkiye'den 14 kişilik ekibin ülkeye gelişine izin verildi.

Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de de yayımlanan kararına göre, ülke için çok önemli olduğu belirtilen "Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulama İletim Yapıları" işinde kullanılan tünel açma makinesinin çalışmasına devam edebilmesi ve prefabrik sekment üretimi işinde çalışma yapılması amacıyla, bu işin ilahesini elinde bulunduran Makyol inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş firmasından 14 kişi geliyor.

Bakanlar Kurulu, korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar dışındakilerin ülkeye girişlerini yasakladığı için özel kararla gelecek söz konusu kişilere Sağlık Bakanlığı'nın uygun göreceği karantina koşullarına uymak koşuluyla gelmelerine izin verildi.