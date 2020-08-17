Su kuyusuna düşerek can verdi
Ozanköy’de sakin 47 yaşındaki Mehmet Ali Kırmızıoğlu, evinin bahçesindeki 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek yaşamını yitirdi.
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Ozanköy’de sakin 47 yaşındaki Mehmet Ali Kırmızıoğlu, evinin bahçesindeki 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide olay dün saat 19.30 sularında meydana geldi.
47 yaşındaki Mehmet Ali Kırmızıoğlu, üstü kapalı su kuyusunun üzerinden geçtiği sırada saç kapağın kırılması sonucu, içerisinde su bulunan 15 metre derinliğindeki kuyuya düşerek yaşamını yitirdi, soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : Mehmet Ali Kırmızıoğlu, ölüm
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