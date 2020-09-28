Su, havaya takıldı

BAKAN OĞUZ: “SON BİR MONTAJ KALDI”… Tarım Bakanı Dursun Oğuz, yaşanan son gelişmeleri YENİDÜZEN’e değerlendirdi. Oğuz, “150 metrelik bir parçanın montajı kaldı. Hava koşulları elverdiği takdirde montaj işlemi yapılır yapılmaz su akacak” dedi.

Devrim DEMİR

Türkiye’den Kıbrıs’a su taşıyan ve önce 30 Ağustos tarihinde, ardından 25 Eylül’de tamamlanacağı söylenen borudaki arızanın tamiratı hava şartlarından dolayı yapılamıyor. Geçitköy Barajı’na akması beklenen su hâlâ gelmezken, ada geneli yaşanan su sıkıntısı giderek artıyor.

Ocak ayında Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan borunun patlamasının üzerinden 8 ay geçti.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, yaşanan son gelişmeleri YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Oğuz, Cumartesi günü 500 metre parçanın bittiğini son bir parça montajının kaldığını söyledi.

Oğuz: “Montaj hava koşullarına göre takılacak”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, çalışmaların son aşamaya geldiğini ancak denizde hava koşulları nedeniyle çalışmalarda bir takım sıkıntılar yaşandığını anlattı.

Oğuz, 500 metrelik parçanın Cumartesi günü bittiğini, son bir parçanın montajının kaldığını çalışmaların son sürat devam ettiğini ancak hava koşulları nedeniyle çalışmaların aksadığını kaydetti.

Bakan Oğuz, “150 metrelik bir parçanın montajı kaldı. Hava koşulları elverdiği takdirde montaj işlemi yapılır yapılmaz su akacak. Denizde fırtına görüldüğü için işimizi zorlaştırmakta. Suyun gelmesi hava koşullarına bağlı” dedi.