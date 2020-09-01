Su halen akmadı

YENİDÜZEN

Türkiye’den Kıbrıs'ın kuzeyine su taşıyan borunun patlamasının ardından Su Temin Projesi’nde başlayan tamirat işlemleri belirtilen sürede tamamlanamadı.

8 Ocak tarihinden beridir su verilemeyen ve “30 Ağustos’a kadar arıza giderilecek” denilen tamirat hala bitmedi, Geçitköy Barajı’ndaki çalışmaların sürdüğü açıklandı. Konuya ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.

Geçitköy Barajı’ndaki suyun iyice azalması ilgili belediyeleri sıkıntıya sokarken, konuya ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, birçok kez çalışmalarda bir aksaklık olmadığını ve “hedeflenen tarihte suyun yeniden verileceğini” belirtmişti.

Geçtiğimiz hafta YENİDÜZEN’e konuşan Dursun Oğuz, 30 Ağustos'ta baraja su verilmeye başlanacağını ifade etmiş, Türkiye’de ihaleyi alan firmanın son derece titiz ve hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, çalışmaların ay sonuna hedefledikleri tarihe biteceğini söylemişti.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Tarım bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, sadece “çalışmalar sürüyor” derken, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise kendilerine herhangi bir bilgi ulaşmadığını belirtti.

Özçınar, “Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada çalışmalar devam ediyor denmişti, henüz bir bilgimiz yok.” dedi.

Belediyelerin gözü tamiratta

Geçitköy Barajı’ndaki suyun giderek azalması, birçok belediyeyi de zora sokmuştu. Birçok belediye kendi öz kaynaklarını kullanarak, bölgedeki kuyulara yönelmiş, su sıkıntısı yaşamamak için girişimler başlatmıştı.

Birçok belediye Başkanı, dile getirilen tarihte tamiratın giderilmemesi durumunda sıkıntı yaşayacağını ifade etmişti.